Biträdande projektledare
Vi söker en Biträdande projektledare till en offentlig aktör med ansvar för trafik- och stadsmiljö.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på 25-50% av en heltid beroende på projektets fas.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att vara biträdande projektledare med inriktning på tillstånd och avtal i ett större infrastrukturprojekt. Du ansvarar för att identifiera, planera och styra de tillstånds- och avtalsprocesser som krävs samt säkerställa att dessa genomförs i enlighet med projektets mål. Rollen innebär nära samarbete med projektledning och projekteringsledning samt löpande stöd, uppföljning och styrning av leverantörer och externa intressenter.Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
Ingå i projektets projektledningsgrupp
Utreda vilka tillstånd och avtal som erfordras för projektet
Delta i arbetet med att utveckla arbetssätt och rutiner för att stärka förmågan att planera och genomföra större projekt, bland annat inom tydlig strukturerad projektledning, systemarbete (Systems Engineering), kravhantering (Requirements Engineering) och konfigurationsledning (Configuration Management)
Delta i arbetet med upprättande, fastställande och revideringar av projektets projektplan avseende tillstånd och avtal
Identifiera resursbehov från leverantörer utöver befintliga leverantörer samt framtagande av förfrågningsunderlag
Sammanställa underlag för leverantörernas uppdragsplaner
Medverka i att granska och godkänna leverantörernas uppdragsplaner
Tillsammans med projekteringsledaren planera, leda, styra och dokumentera uppdragsmöten, projekteringsmöten och arbetsmöten med leverantörer och intressenter för uppföljning av uppdragsplaner
Tillsammans med projekteringsledare arbeta med samordning mellan leverantörer
Planera, leda, styra och dokumentera prövningsprocesser för tillstånd och avtalsprocesser med myndigheter och intressenter
Tillse att krav och mål avseende tillstånd- och avtal i projektplanen uppnås
Månadsrapportering av framdrift av tillstånds och avtalsarbeten i förhållande till projektplanen till projektledaren samt i vissa fall gentemot berörda ansvariga enhetschefer och andra ansvariga personer inom organisationen
Krav (OBS, obligatoriska)
Du ska ha minst 9 års dokumenterad erfarenhet i roll som biträdande projektledare alternativt projektledare med erfarenhet av att leda tillstånds och avtalsfrågor i byggherreorganisation.
Ingenjörsutbildning om lägst 3 år högskola inom samhällsbyggnad, lantmäteri, miljö eller annan likvärdig utbildningsinriktning anpassad för uppdraget.
Du ska ha erfarenhet, ledarskapsförmåga och kunna arbeta självständigt på senior nivå.
Du ska ha utfört minst ett uppdrag i roll biträdande projektledare eller projektledare i byggherreorganisation med ansvar att leda tillstånds- och avtalsfrågor. Utförandetid ska vara lägst 1 år, uppdragsomfattning > 250 timmar och utförandet ska vara med goda referensomdömen.
Du ska ha utfört minst ett uppdrag i roll biträdande projektledare eller projektledare i byggherreorganisation med ansvar för tillståndsprocess för vattenverksamhet enligt miljöbalken. Utförandetid för uppdrag ska vara lägst 1 år och utförandet ska vara med goda referensomdömen.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Entreprenadjuridik. Allmänna Bestämmelser AB04, ABK09.
Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark, Stockholm stad.
God förmåga och erfarenhet att kommunicera i både i tal, skrift och vid utförande av presentationer
Erfarenhet från uppdrag i roll biträdande projektledare eller projektledare i byggherreorganisation med ansvar att leda avtals och tillståndshanteringsfrågor gentemot intressenter i infrastrukturprojekt.
Erfarenhet från roll biträdande projektledare eller projektledare i byggherreorganisation med ansvar att leda tillståndsprocess för vattenverksamhet enligt miljöbalken i infrastrukturprojekt.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
