Biträdande projektledare
2025-08-17
Vill du vara med och forma framtidens bostäder? Svenska Hem i Bromma söker en Biträdande Projektledare till vårt växande team i Sundbyberg!
Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas med nya projekt på gång - och nu söker vi dig som vill ta nästa steg i din karriär och bli en del av vår resa!
Som Biträdande Projektledare får du möjligheten att arbeta nära vårt erfarna projektledningsteam och spela en viktig roll i projektens alla faser, från idé och utveckling till produktion och färdigställande. Här får du en unik chans att växa, bidra och utvecklas inom fastighetsbranschen tillsammans med oss.
Vad innebär rollen?
I din roll kommer du att:
Planera, organisera och driva projekt från start till avslut i samråd med projektledaren
Delta i utformningen av projekt tillsammans med arkitekter, konstruktörer och andra experter
Samordna projektering och kommunikation med konsulter, entreprenörer och leverantörer
Ha kontakt med myndigheter i frågor som rör bygglov, mark och vatten
Bidra till entreprenadupphandlingar, kalkylering och ekonomisk planering
Ansvara för inköp och säkerställa att budget och tidsplan hålls.
Rollen är bred, utvecklande och perfekt för dig som vill utvecklas inom alla aspekter av bostadsutveckling - från markförvärv till färdigställda fastigheter.
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Nyutexaminerad ingenjör inom bygg eller samhällsbyggnad, med en stark vilja att växa och utvecklas inom sin roll
Ambitiös, initiativrik och drivande - du trivs med ansvar och tar gärna egna initiativ
En lagspelare med förmågan att samarbeta men som också kan arbeta självständigt
Lösningsorienterad och stresstålig - du hanterar många uppgifter samtidigt med struktur och fokus
Kommunikativ och bekväm med att uttrycka dig i både svenska och engelska, i tal och skrift.
Teknisk högskoleutbildning inom bygg eller samhällsbyggnad.
B-körkort och tillgång till egen bil.
Vad vi erbjuder:
En inspirerande arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter i en familjeägd koncern med över 30 års erfarenhet inom fastighetsbranschen
Chansen att arbeta med spännande projekt och vara med och skapa framtidens hem
En givande roll där du får lära dig och växa i en miljö präglad av engagemang och samarbete.
Placeringsort: Sundbyberg.
Startdatum: Enligt överenskommelse.
Är du redo att ta steget? Skicka ditt CV och ett personligt brev som berättar varför just du är rätt för rollen till jobb@svh.se
med rubriken "Ansökan Biträdande Projektledare".
Svenska Hem i Bromma är en familjeägd koncern som arbetar med Fastighetsutveckling, produktutveckling och bostadsproduktion.
Läs mer om våra projekt på www.svh.se.
Välkommen att bli en del av vårt team och forma framtidens bostäder tillsammans med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: jobb@svh.se
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shb Bygg & Entreprenad AB
För detta jobb krävs körkort.
Svenska Hem I Bromma Aktiebolag
Mathilda Oldin mathilda@svh.se 0704980447
