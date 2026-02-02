Biträdande materielområdesansvarig - Sensor
Försvarsmakten / Datajobb / Enköping Visa alla datajobb i Enköping
2026-02-02
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Skulle du känna dig stolt över att ha en avgörande roll när det gäller att stärka Sveriges försvar? Är du intresserad av att samarbeta med kompetenta och engagerade medarbetare i att säkerställa Försvarsmaktens utveckling av sensorsystem? Motiveras du av förändringsarbete? Då kan befattningen som Biträdande materielområdesansvarig (Bitr. MOA) hos oss vara något för dig!
FMTIS Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) i Enköping och Stockholm består av cirka 190 medarbetare på sju avdelningar. Enhetens huvudsakliga uppgift är anskaffning och förvaltning av Försvarsmaktens lednings- och informationssystem under hela livscykeln, från utveckling till avveckling, under såväl krig, kris som fred. Försvarsmakten och enheten är under stark tillväxt, vilket leder till att vi ställs inför nya utmaningar och uppdrag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ledningsstödsystemen är indelade i materielområden (MO) där bland annat sensorer är ett. Som bitr. MOA stödjer du MOA och har ett övergripande ansvar för vissa system inom materielområdet. Ansvaret innebär även att säkerställa teknisk förmåga bortom nuvarande tekniska system, och att samordna anskaffning av nya/livstidsförlängda system med förvaltningen av befintliga system.
I arbetsuppgifterna ingår att beställa och budgetera utvecklings-, anskaffnings- och förvaltningsuppdrag gentemot Försvarets Materielverk (FMV) med stöd av sensorområdets MO-team.
Du leder och deltar i möten med FMV och industrin, men också med Försvarsstaben, försvarsgrenarna, FMTIS, andra myndigheter och berörda departement. Regelbundet samverkar du med Krigsförbandsansvarig för att planera och säkerställa krigsorganisationens behov av väl fungerande system och materielförsörjning i alla konfliktnivåer, på både kort och lång sikt. Inriktningar för utveckling, anskaffning och avvägningar erhåller du från Försvarsstabens Cyberenhet.
Du är en del av TVK Ledsyst och ingår i Marktelesystemavdelningens Sensorsektion tillsammans med Sektionschef och övrig personal.
Som bitr. MOA ska du bl.a.:
• Årligen genomföra försvarsmaktsplanering och budgetering för hela materielområdet
• Utarbeta och sammanställa underlag för Beslut om användning (BOA)
• Utarbeta "MOA-funktionens redovisning av systemets förmåga"
• Bereda beslut om delutgallring eller avveckling
• Delta i systemsamordning mellan olika tekniska system i olika materielområden och stridskrafter
• Handlägga/deltaga i beredningen av exportkontrollärenden
• Delta i utvecklingen av systemen inom materielområdet
• Delta i framtagande av styrande dokument för nya och modifierade system
• Arbeta i nationella och internationella samarbetsforum
KRAV
Kvalifikationer
• Högskoleexamen inom relevant område alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömmer som likvärdig
• Erfarenhet av arbete med lednings- och sambandssystem
• God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
• Erfarenhet av samordning i ledande positioner, t.ex. projektledning, linjechef eller processledare
• Goda kunskaper om kravställning av tekniska systemPubliceringsdatum2026-02-02Dina personliga egenskaper
Befattningen ställer stora krav på samarbetsförmåga men också god förmåga att arbeta självständigt. Du bör vara handlingskraftig och inte rädd att ta beslut. Många arbetsuppgifter kräver snabb beredning vilket ställer krav på flexibilitet samt att uppnå och kunna acceptera tillräckligt god kvalitet inom givna tidsramar.
Du är lojal mot Försvarsmaktens skyddsvärden, värdegrund och uppgiften. Du kan självständigt prioritera, planera och organisera ditt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Teknisk erfarenhet av Försvarsmaktens radar- och sensorsystem
• Erfarenhet av system- och informationssäkerhetsarbete
• Erfarenhet av arbete med komplexa sammanställningar, analyser och redovisningar
• Erfarenhet av förvaltningsarbete och projektledning
• Erfarenhet av Försvarsmaktens planerings- och materielprocess
• Erfarenhet från insatsverksamhet med Försvarsmaktens radar- och sensorsystem
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmaktens stödsystem (LIFT och PRIO)
• Erfarenhet av arbete i FMV stödsystem (DITO och TEAMCENTER)
• Erfarenheter av stabsarbete, gärna vid förbandsverksamhet Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Stockholm. Resor till andra orter förekommer regelbundet.
Civil befattning.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Sektionschef Patrik Lander, nås via växeln 010-825 10 00.
Information om rekryteringsprocessen
Personaladministratör Lina Nilsson, nås via växeln 010-825 10 00.
Fackliga företrädare
• Saco-S - Agnetha Landquist
• SEKO - Matz Felix
• OFR/S - Martin Sparr
• OFR/O, OF FMTIS - Heikki V idell
Samtliga nås via växeln 010-825 10 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-23. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9718689