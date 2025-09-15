Biträdande lektor i datadriven cell- och molekylärbiologi
2025-09-15
Till Stockholms universitet för placering vid Institutionen för biokemi och biofysik (DBB) eller Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) söker vi en DDLS Fellow inom datadriven cell- och molekylärbiologi.
Mer information om oss finns på: DBB och MBW
Data-driven life science (DDLS) använder data, beräkningsmetoder och artificiell intelligens för att studera biologiska system och processer på alla nivåer - från molekylära strukturer och cellulära mekanismer till människors hälsa och globala ekosystem. SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS), som koordineras av SciLifeLab, avser rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap samt bygga upp världsledande kompetens inom beräknings- och datavetenskap i Sverige. Programmet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) med totalt 3,3 miljarder kronor (cirka 350 miljoner USD) över 12 år.
DDLS-programmet finansierar 50 framstående unga forskargruppsledare ("Fellows"), över 210 postdoktorala tjänster och har etablerat en forskarskola för 260 doktorander, samt industridoktorander och postdoktorer. Fellows rekryteras till de 11 deltagande värduniversiteten/organisationerna, men ingår alla i DDLS-programmet, som fokuserar på fyra strategiska områden:
Cell- och molekylärbiologi
Evolution och biodiversitet
Precisionsmedicin och diagnostik
Smittspridning och infektionsbiologi
För mer information, besök: www.scilifelab.se/data-driven
Under 2022-2024 rekryterades 39 Fellows i de två första omgångarna. Nu söker vi ytterligare 11 Fellows. Varje DDLS-Fellow får ett rekryteringspaket på 17 miljoner kronor (cirka 1,6 miljoner USD) för en femårsperiod, vilket täcker egen lön samt resurser för exempelvis doktorander och postdoktorer. Tjänsterna är tenure track-anställningar vid värdorganisationerna, som ansvarar för långsiktiga fakultetsanställningar efter en utvärdering.
Framtidens livsvetenskap är datadriven. Vill du vara med och leda utvecklingen? Välkommen att söka till detta unika program!
Anställningen inbegriper ett attraktivt rekryteringspaket.
Ämne
Datadriven cell- och molekylärbiologi
Ämnesbeskrivning
Detta område syftar till att fundamentalt förändra vår förståelse av hur celler fungerar genom att studera deras molekylära komponenter i tid och rum - från enskilda molekyler till vävnadsmiljöer. Sökande förväntas ha en stark beräkningsprofil och visa innovation i utveckling och tillämpning av datadrivna metoder baserade på maskininlärning, AI eller andra beräkningsmetoder.Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Forskning samt viss undervisning och handledning.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt sådan examen högst sju år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt sådan examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.
Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet.
Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.
Om anställningen
Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg ("tenure track") och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2024:673).
För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst 6 år. Anställningen kan förlängas till maximalt åtta år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.
Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för naturvetenskap. Ansökan om befordran ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.
Den formella anställningen kommer, efter överenskommelse med kandidaten, att placeras på Institutionen för biokemi och biofysik eller Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut.
Under de första sex åren är den huvudsakliga arbetsplatsen Science for Life Laboratory. Under förutsättning av befordran till universitetslektor, kommer arbetsplatsen därefter att beslutas i samråd med den institution som kandidaten anställs vid.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Upplysningar om anställningen lämnas av professor, Catarina Rydin, catarina.rydin@su.se
.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Rahwa Ghebresellase, tfn 08-16 21 27, rahwa.ghebresellase@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.
Läraranställningar: instruktioner och ansökningsmall.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: att söka en anställning.
Naturvetenskapliga områdets kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor finns på webbsidan: riktlinjer - anställning
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-3234-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Stockholms universitet Jobbnummer
9507680