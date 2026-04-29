Biträdande lektor i AI-baserat datorseende
2026-04-29
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Mittuniversitetet söker en talangfull och motiverad en biträdande lektor med en stark bakgrund inom datorseende, bildbehandling, maskin- och djupinlärning. En biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning som möjliggör befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor, med möjlighet till vidare meritering till docent och befordran till professor.
Tjänsten innefattar både undervisning och forskning i ungefär lika delar. Undervisning omfattar traditionell och AI-baserat datorseende och bildbehandling, relaterade kurser, samt administrativa uppgifter. Forskningen innebär att genomföra nyskapande vetenskapliga studier med fokus på modellbaserad maskininlärning, t.ex. algoritmupprullning (unrolling), och ny teknik för djupinlärning, och den innefattar teoretisk analys, praktiska experiment, algoritmdesign och implementering i programvara samt dokumentation i vetenskapliga artiklar. Arbetet innefattar även formulering av forskningsansökningar.
Forskningen bedrivs i forskargruppen Realistisk 3D (www.miun.se/realistic3d) inom forskningscentret STC (www.miun.se/stc). Den sökande kommer att samarbeta med nationella och internationella partner inom akademi och industri.
Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är enligt 4 kap. 4a§ HF, den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens högst sju år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut, se Mittuniversitetets anställningsordning samt enligt Fakulteten för naturvetenskap, teknik och mediers anvisningar för anställning som biträdande lektor.
Den sökande ska ha en doktorsexamen inom datavetenskap, datateknik eller motsvarande kunskaper.
Bedömningsgrunder
Den sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet ska vara tillräckligt god, både kvalitativt och kvantitativt. En biträdande lektor som anställs inom Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet ska bedömas ha en mycket god framtida vetenskaplig potential, i enlighet med Fakulteten för naturvetenskap, teknik och mediers anvisningar för anställning som biträdande lektor.
Kandidaten ska kunna visa på expertis inom datorseende, bildbehandling, maskin- och djupinlärning och optimeringsalgoritmer; mycket goda matematiska kunskaper och färdigheter; mycket goda färdigheter i mjukvaruprogrammering och implementering av maskin- och djupinlärning, genom publiceringar i högt rankade tidskrifter och konferenser, såsom IEEE, ACM och CVF.
Tidigare erfarenhet av följande områden är meriterande: modellbaserad maskininlärning, omvända problem, samt fotogrammetri. Dina personliga egenskaper
Personliga egenskaper som krävs för tjänsten är analytisk, kommunikativ, serviceinriktad och målinriktad.
Övriga bedömningsgrunder
Övriga bedömningskriterier inkluderar större programvaruprojekt, samt påvisad utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska, samt möjlighet att påbörja tjänsten inom rimlig tid.
Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.
Anställning och tillträde
Anställningen omfattar heltid under fyra år, med tillträde 2026-10-01 eller enligt överenskommelse. Bestämmelser gällande anställning som biträdande lektor finns i Högskoleförordningen (1993:100), 4 kap. 12a§.
Som biträdande lektor kan du ansöka om befordran vilket innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor. Ämnesområdet för lektoratet ska vara detsamma eller ligga i nära anslutning till det ämnesområde som gäller för denna anställning. Ansökan om befordran till universitetslektor bereds på samma grunder och med samma kvalitetskriterier som vid övrig rekrytering av universitetslektorer.
Anställningsort: Sundsvall
Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Docent Patrik Österberg, Patrik.Osterberg@miun.se
, eller forskningsledare Prof Mårten Sjöström, Marten.Sjostrom@miun.se
. Så ansöker du
Ansökningshandlingar ska vara på engelska.
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. vidimerade intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.
Till ansökan ska även bifogas en beskrivning av orsak till att söka tjänsten, kvalifikationer relaterat till tjänsten, samt avsikt och vision för arbetet. (max 1 sida)
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2026-05-30.
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
