Biträdande Leklandschef Stadiongatan Malmö
Leo's AB / Kockjobb / Malmö
2025-09-18
Drömmer du om att driva och leda en stor verksamhet efter Leo's framgångsrika koncept tillsammans med en leklandschef? Är du målinriktad, självgående och strävar efter att överträffa gästens förväntningar med ett leende på läpparna? Då kanske det är dig vi söker. Ta chansen och sök redan idag!

Dina arbetsuppgifter
• Driva leklandet enligt företagets koncept och grunder
• Driva den dagliga verksamheten efter Leo's 4S- Säkerhet, Städ, Service och Sälj
• Jobba mot uppsatta mål och nyckeltal samt ansvara för verksamhetens resultat
• Driva och utveckla service & merförsäljning
• Ansvara för säkerhet, brand och arbetsmiljö
• Inköp och inventeringar
• Tillaga och servera enklare maträtter
• Anordna kalas
Arbetet är till största del operativt där du är en del av ditt team.Kvalifikationer
Vi söker dig som har praktisk ledarskapserfarenhet från tidigare anställningar. Du ska vara genuint intresserad av ledarskap och leda din omgivning genom att vara en förebild. Ett krav är att du kan flytande svenska och engelska i tal och skrift. Det är meriterande om du har arbetat inom service- eller restaurangbranschen samt gärna inom kök. Som person är du en positiv teamspelare med ett affärssinne som motiveras av att nå uppsatta mål. Det är viktigt att du är strukturerad och stresstålig då tempot ofta är högt. Eftersom jobbet tidvis är fysiskt krävande ser vi gärna att du delar vår syn på en sund livsstil och håller dig i form och tar ansvar för din hälsa. Sist men inte minst älskar du kontakten med gäster och tycker om att arbeta i en roll med mycket ansvar!
Utöver ovan sätter vi alltid Leo's värdeord i fokus när vi söker nya medarbetare:
Lojalitet: Vi visar lojalitet mot företaget och kollegor genom att agera enligt våra budord.
Engagemang: Vi bryr oss om hur det går för företaget och vill själva bidra till Leo's framgång.
Omtanke: Vi bryr oss om och finns alltid tillhands för våra gäster och varandra.
Samarbete: Vi arbetar tillsammans mot företagets mål. Leo's framgång är resultatet av allas insatser.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tjänsten tillsätts efter överenskommelse. Arbetstiderna varierar men ett krav är att du ska jobba varannan helg. Vi är anslutna till kollektivavtal.
