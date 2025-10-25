Biträdande jurist sökes
2025-10-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Niro Advokatbyrå AB i Stockholm
Vi söker en engagerad och kompetent jurist
Vi är en liten men växande advokatbyrå i Vasastan, Stockholm, som nu söker en biträdande jurist till vårt team.
Byråns grundare, advokat Nima Rostami, är specialiserad inom migrationsrätt, familjerätt och brottmål, och byrån befinner sig i en expansiv fas.
I dag består verksamheten av två anställda, och vårt arbetsområde omfattar även bolagsrätt för små och medelstora företag, ekonomisk familjerätt samt tvistelösning.
En ny webbplats är under utveckling, och vi har etablerat flera samarbeten för att kunna erbjuda våra klienter en bred och förstklassig juridisk service.
Hos oss värdesätter vi personligt engagemang och skräddarsydda lösningar för varje klient. På samma sätt är vi måna om våra medarbetare och deras professionella utveckling.
Vi söker dig som är tingsmeriterad eller har minst två års relevant erfarenhet inom juridik, exempelvis från Migrationsverket, Förvaltningsrätten eller en advokatbyrå.
Även nyutexaminerade jurister är välkomna att ansöka - vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och potential.
Som person är du engagerad, lyhörd och har en stark vilja att arbeta som ombud för rättssökande.
Du kommer att arbeta nära våra jurister och bistå med rättsutredningar, klientkontakt och handläggning av juridiska uppdrag inom byråns olika rättsområden.
Advokatbyrån har centralt läge i Vasastan, Stockholm, med goda kommunikationsmöjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
Odengatan 88 (visa karta
)
