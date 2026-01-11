Biträdande förvaltare/receptionist till Stockholm
2026-01-11
Biträdande förvaltare/receptionist till större bostadsrättsförening i Stockholm
Vill du ha en varierad roll där du arbetar med både service och administration i en trygg och välskött bostadsrättsförening i Stockholm? Vi söker nu en strukturerad och lösningsorienterad person som vill bidra till en stabil och långsiktig förvaltning.
Uppdraget är på sex månader med ambitionen att därefter övergå till en anställning hos kunden. Under uppdraget omfattas du av kollektivavtal, tjänstepension och försäkring. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-11Om tjänsten
Rollen är delad och omfattar cirka 55 % arbete som biträdande förvaltare, medan resterande tid består av service och administrativa uppgifter gentemot föreningens boende. Rollen innebär ett stort mått av självständighet, men också samarbete i vardagen.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Stötta förvaltaren i löpande administration, inklusive skade- och försäkringsärenden samt vid mindre projekt
Hantera dagliga kontakter samt utskick till boende via telefon, mejl och besök
Ansvara för nycklar, passersystem och accesshantering
Ge information och stöd till nyinflyttade boende
Administrera garage-, parkerings- och cykelplatser samt tillhörande köer och kontrakt
Sammanställa enklare underlag och rapporter till ekonomiavdelningen
Hantera ärenden kring andrahandsuthyrning, inklusive kontroll och dokumentation
Vara kontaktperson gentemot externa parter såsom IT-leverantörer och mäklare
Om dig
Vi söker dig som är kvalitetsmedveten, lösningsorienterad och trivs i en roll där du möter människor varje dag. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper - du är strukturerad, ansvarsfull och har ett professionellt bemötande i kontakten med våra medlemmar.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av att arbeta med kundservice/kundkontakt
Goda kunskaper i Office-paketet
Vana att arbeta i digitala system
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Kontaktuppgifter och ansökan
Om du har frågor och funderingar är du varmt välkommen att kontakta Michelle Sjöstrand på michelle@isakssonrekrytering.se
eller 073-501 05 97. Välkommen med din ansökan via vår hemsida redan idag då vi intervjuar kandidater löpande. Vi tar ej emot ansökningar via e-post.Vi ser fram emot din ansökan!
Bakgrundskontroll via 2Secure
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi en bakgrundskontroll innan anställning. Kontrollen utförs i samarbete med 2Secure och kan omfatta CV-verifiering, rättsärenden, ekonomisk granskning samt andra relevanta kontroller beroende på tjänstens krav. För mer information, besök https://www.2secure.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699), https://www.isakssonrekrytering.se Kontakt
Michelle Sjöstrand michelle@isakssonrekrytering.se Jobbnummer
9677225