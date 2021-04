Biträdande forskare inom endokronologi - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö - Sjukgymnastjobb i Malmö

Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö / Sjukgymnastjobb / Malmö2021-04-07Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.ForskargruppenVid forskargruppen för öcellsfysiologi bedrivs forskning inom endokrinologi.Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom området. Gruppen leds av docent Albert Salehi och består av forskande personal. Verksamheten är lokaliserad på Clinical Research center (CRC) i Lund.Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra och vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.Vi söker härmed en driven biträdande forskare för arbete med forskning i ett projekt som syftar till att klarlägga cellulära signalsystem i beta-, njur- och endotel-celler under fysiologiska och patofysiologiska betingelser. Mera specifikt syftar projektet till att identifiera och kartlägga betydelsen av mitokonderiella "voltage dependent-anion channel" (VDAC) proteinerna i respektive celltyp.Anställningen är en 6 månaders visstidsanställning,på heltid,med önskat tillträdes datum den 1 augusti 2021, eller enligt överenskommelse.2021-04-07Som biträdande forskare inom forskargruppen ansvarar du för att bedriva experimentell forskning under gruppledarens instruktioner inom ramen för projektet. I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen experimentella studier rörande cellulära signalsystem i insulinproducerande beta-celler samt njur- och endotel-celler under fysiologiska och patofysiologiska betingelser. Mera specifikt syftar projektet till att identifiera och kartlägga betydelsen av mitokonderiella "voltage dependent-anion channel" (VDAC) proteinerna i respektive celltyp. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.Utöver detta förväntar vi oss att du kommer att hålla dig brett informerad om den vetenskapliga litteraturen inom området.För anställningen krävs:- Doktorandexamen inom senaste 5 åren- Laboratorieerfarenhet inom relevant område av in vitro (celler och pancreatic islet handling) och in vivo studier med gnagare.- Erfarenhet av arbete med humana öar (human islets)- Erfarenhet av molekylärbiologiska och cellbiologiska metoder, så som qtPCR, Western blots and confocal immune-fluorescent microscopy- Erfarenhet av självständigt forskningsarbeteStor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är noggrann, stresstålig och flexibel.Meriterande för anställningen är:- Erfarenhet inom bioinformatik- God förmåga till teoretisk och praktisk handledning av medarbetare- Erfarenhet av data-dokumentationInstruktioner för ansökanAnsökan utformas i sin helhet på engelska och skall innehålla:- Curriculum vitae där metodologisk erfarenhet skall anges under speciell rubrik.- Publikationslista.- Ett personligt brev med motivering varför den sökta tjänstens inriktning passar dig (maximalt 1 A4-sida, Times New Roman 12 pt).- Namn, adress, telefonnummer och e-post för två referenspersoner.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.Varaktighet, arbetstid100 Visstidsanställning till 2022-01-31MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-21Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö5677365