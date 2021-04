Biträdande forskare i neurokirurgi - Lunds Universitet - Sjukgymnastjobb i Lund

Lunds Universitet / Sjukgymnastjobb / Lund2021-04-06Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten.Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.ForskargruppenDen experimentella verksamheten vid IKVL, Neurokirurgi är under snabb expansion. Befintlig verksamhet har en ledande roll för studier av stroke/hjärnischemi. Sedan 4 år har laboratoriet (LUBIN Lab) etablerat flertal djurmodeller för traumatisk hjärnskada och hjärnskakningar. Vi har tillgängligt moderna molekylärbiologiska tekniker (2-foton, IOS, transgena möss etc) och vi behöver ökad experimentell och molekylär expertis inom gruppen på nivån forskare.Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.Vi söker nu en driven biträdande forskare för en tillsvidareanställning på 100 % med önskad start 2021-05-01 eller enligt överenskommelse.2021-04-06- analysera neurodegeneration (A, p-tau) vid human och experimentell traumatisk hjärnskada- bygga upp in vitro faciliteterna innefattande slice cultures (vävnadssnitt)- handleda post-docs och studenter- molekylära analyser av vaskulära förändringar och skador i vita substansen- analysera vävnadsuppklarning (uDISCO), medverka i 2-foton och IOS-experiment- studera mekanismer för plasticitet efter traumatisk hjärnskadaFör anställningen krävs:- doktorsexamen inom experimentella neurovetenskaper- erfanhet av handledning- erfarenhet av och publikationer inom ischemisk hjärnskada och traumatisk hjärnskada- erfarenhet av transgena möss, bildbearbetning (uDISCO), vaskulär patologi i CNS- erfarenhet av in vitro och in vivo djurförsök- bred molekylärbiologisk kompetensStor vikt läggs vid personliga egenskaper och för att vara aktuell för anställningen krävs att kandidaten har vana av självständigt arbete såväl som arbete i grupp. Vidare ska du vara driven och ha en god pedagogisk förmåga.Meriterande för anställningen:- erfarenhet av studier av myelinisering, inflammation och vitsubstansförändringar, samt vaskulär patologi vid traumatisk hjärnskadaInstruktioner för ansökanAnsökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de eftersökta kvalifikationerna, ett CV samt examensbevis.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.Varaktighet, arbetstid100. Tillträde: 2021-05-01 eller enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-20Lunds Universitet5674582