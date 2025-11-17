Biträdande forskare
Göteborgs universitet / Tandläkarjobb / Göteborg Visa alla tandläkarjobb i Göteborg
2025-11-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Lysekil
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för odontologi bedriver utbildning av tandläkare, tandhygienister och tandtekniker på grund- och avancerad nivå. Samtliga utbildningsprogram leder fram till en yrkesexamen såväl som en generell examen. Vid institutionen bedrivs även forskning och forskarutbildning inom odontologisk vetenskap samt efterutbildningsaktiviteter. Institutionen samverkar med Folktandvården Västra Götaland i den kliniska delen av grundutbildningen och i klinisk forskning.
Vid avdelningen för oral protetik/odontologisk materialvetenskap bedrivs forskning inom området dentala biomaterial samt kring frågeställningar relaterade till rehabilitering av förlorade tänder och dess omgivande vävnader. Vår forskningsgrupp består av ett 15-tal personer, där forskare med olika bakgrund arbetar tillsammans med doktorander och forskningslaborativ personal.
Vi söker nu en projektassistent /biträdande forskare till vår forskningsgrupp vars uppgift blir att arbeta med att bistå våra forskare i pågående forskningsprojekt. Fokus kommer att ligga på materialtestning och forskning av protetiska konstruktioner. Gedigna kunskaper kring framställningstekniker inom additiv teknik (3D-printing) av resin-konstruktioner är nödvändigt.Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Att vara delaktig i olika delar av förekommande forskningsmetoder och analyser med särskilt fokus på materiallära, protetiska konstruktioner, sammanställa forskningsdata och genomföra statistiska beräkningar.Kvalifikationer
För att vara behörig till anställningen ska du ha:
• Svensk tandläkarexamen.
• Dokumenterad tidigare erfarenhet av forskningsarbete inom det protetiska ämnesområdet.
• Goda kunskaper kring materiallära med fokus på processteknik och additiv teknik.
• Vara organisatorisk, noggrann, ansvarsfull och kunna arbeta självständigt och under viss tidspress
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Anställning
Tidsbegränsad anställning, 11 månader, omfattning 40%, med placering vid avdelningen för Oral protetik/ odontologisk materialvetenskap, institutionen för odontologi vid Sahlgrenska akademin.
Tillsättning enligt överenskommelse
Kontaktperson för anställningen
Kontakta gärna universitetslektor Sargon Barkarmo, tfn 0707-193168 eller via e-post: sargon.barkarmo@odontologi.gu.se
, för ytterligare information om anställningen.
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersonerSå ansöker du
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök".
Till ansökan ska fogas CV, samt meritförteckning och examensbevis.
Sista dag för ansökan 2025-12-08.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/ Arbetsplats
Göteborgs universitet Jobbnummer
9608515