Göteborgs universitet / Psykologjobb / Göteborg2021-04-13Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, söker nu en biträdande forskare, med placering vid sektionen för psykiatri och neurokemi.Den biträdande forskaren i projektet "Undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID) i barndomen: förekomst, neuropsykiatrisk komorbiditet och prognos" sökes till Gillbergcentrum. Gillbergcentrums uppdrag är att bedriva forskning samt utveckling och etablering av nya undersöknings-, utrednings- och behandlingsmetoder inom neuropsykiatri och utvecklingsneurologi främst gällande områdena autism, ADHD, trotssyndrom (ODD), uppförandestörning (CD), anorexia nervosa och andra ätstörningar, intellektuell funktionsnedsättning, språkstörningar, specifika inlärningssvårigheter/dyslexi, DCD, epilepsi, cerebral pares och andra så kallade ESSENCE (Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations).2021-04-13Vi söker en biträdande forskare till projektet "Undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID) i barndomen: förekomst, neuropsykiatrisk komorbiditet och prognos" (finansierat av Vetenskapsrådet och Hjärnfonden). Projektet består av olika kliniska och epidemiologiska delstudier och datainsamlingen pågår sedan november 2020. I arbetsuppgifterna ingår att samordna datainsamlingen i samarbete med alla deltagande enheter inom barnhälsovården och barnsjukvården, att utbilda personal i deltagande enheter om ARFID, och att digitalisera och förbereda de insamlade data för dataanalys. Dessutom innebär arbetsuppgifterna att informera patienter och deltagande vårdenheter om studien och att genomföra kliniska intervjuer om ARFID. Den biträdande forskaren kommer att arbeta nära två forskningsledare och två projektassistenter.Vi söker dig som har psykologexamen (alternativ bachelor- och masterexamen i psykologi) eller läkarexamen. Sökanden bör ha dokumenterad god tvärdisciplinär kunskap om ätstörningar inklusive ARFID och utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser, såsom dokumenterad forskningserfarenhet inom detta område. Vetenskapliga publikationer inom området är meriterande. Därutöver bör den sökande ha dokumenterad erfarenhet av arbete som forskningskoordinator. Klinisk erfarenhet inom området ätstörningar/utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser är meriterande. Den sökande ska behärska både svenska och engelska flytande i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.AnställningAnställningen är en tidsbegränsad anställning i 2 månader, 100% av heltid, med placering tills vidare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde; snarast eller enligt överenskommelse.TillsättningsförfarandeDu söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal.Kontaktuppgifter för anställningenHar du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta forskningsadministratör Ingrid Vinsa, tfn; +46 31 342 59 70, e-post; ingrid.vinsa@gnc.gu.se Ansvarig chef är professor/sektionschef Henrik Zetterberg, tfn; +46 768 672 647, e-post; henrik.zetterberg@clinchem.gu.se Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.Fackliga organisationerFackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-05-04