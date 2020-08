Biträdande enhetschef, daglig verksamhet - Lidingö Kommun - Sjukvårdschefsjobb i Lidingö

Prenumerera på nya jobb hos Lidingö Kommun

Lidingö Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Lidingö2020-08-25Vill också du ha ett jobb som är till nytta och glädje för andra människor? Där du är med och formar hur vårt samhälle ska se ut i framtiden. Där du får vara ditt bästa jag.I Lidingö stad hör arbete samman med hälsa. Vi satsar helhjärtat på utvecklande ledarskap och på dig som person. Med 2500 färgstarka kollegor inom 260 olika yrken, så behöver din vardag aldrig bli grå.Gå in på lidingo.se/jobb så får du veta hur det är. På riktigt.Inom omsorgs- och socialförvaltningen arbetar 900medarbetare och omfattar verksamhetsområdena äldreomsorg, socialpsykiatri,funktionsnedsättning samt individ och familjeomsorg. Vi erbjuderstöd till lidingöbor i livets alla skeenden och allt arbete vi gör präglas avatt vi sätter individens perspektiv i centrumInom området för funktionsnedsättning (OFF) arbetar vi med barn, ungdomar och vuxna som har intellektuella och/eller motoriskafunktionsnedsättningar och därför har behov av särskilt stöd och omsorg.Vi tar gemensamt ansvar för att trygghet, respekt och inflytande genomsyrar vårverksamhet och att vi håller en god kvalitet för våra kunder.2020-08-25Du är biträdande enhetschef för daglig verksamhet och personligt ombud. Du har en viktig roll i verksamhetens drift och utveckling och du har ett nära samarbete med enhetschefen där ni inspirerar medarbetarna att göra ett bra och kvalitetssäkrat jobb. Dina arbetsuppgifter innebär i huvudsak:Tillsammans med enhetschef kontinuerligt planera, genomföra samt följa upp så att enheten uppfyller utlovad kvalitet och servicenivå i enhet med uppdrag.Säkerställa medarbetares kompetens och se till att det är en jämn fördelning utav kompetensutveckling som verksamheten behöverVara nära driften för att säkerställa kvalité och effektivitetAnsvara för att leda personalmöten och arbetsplatsträffar i verksamhetenRapportera och agera vid arbetsmiljö- eller arbetsrättsliga frågor uppstårVid personalomsättning är du delaktig i rekryteringSom biträdande enhetschef samverkar du med både politiker, kunder och kollegor inom Lidingö stad. Du ingår i enhetens ledningsgrupp och är även delaktig vid budgetarbete. Tillsammans med enhetschefen ser ni till att verksamheten vidtar de åtgärder som behövs utifrån uppföljningar, kundenkäter och internrevisioner, så att ständig förbättring och utveckling sker.Ledarskap i Lidingö stadI Lidingö stad värdesätter vi, och arbetar utifrån, det utvecklandeledarskapet. Som chef får du gedigen kompetensutveckling via vårt chefs- ochledarutvecklingsprogram, Ledarlyftet. Vi satsar även på våra medarbetare i formav kompetensutveckling, hälsodagar och utbildning i aktivt medarbetarskap.Tillsammans skapar vi vår arbetsmiljö.Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som vi bedömer som likvärdig.För tjänsten behöver du ha arbetat med socialt arbete och gärna erfarenhet av ledande roll eller arbetsuppgifter. Du har god datorvana samt goda kunskaper i Svenska i tal och skrift.Som biträdande enhetschef ser vi att du är en person som leder och motiverar andra samt kommunicerar på ett tydligt sätt. Eftersom du kommer att samverka i många olika forum behöver du ha god samarbetsförmåga och uttrycka dig i en positiv attityd till ditt arbete och organisation. Som person är du trygg och stabil med god självinsikt och har inga problem med att planera och organisera ditt och dina medarbetares arbete.Tillträde enligt överenskommelse.Individuell lönesättning.Inledande provanställning kan bli aktuelltInför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaleroch marknadsföring. Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare,rekryteringssajter och liknande.KontaktinformationAnn Charlotte Engman, Enhetschef, 08-731 35 07Facklig representant, nås via stadens växel, 08- 731 30 00ArbetsplatsStockholmsvägen 50181 32 LidingöVaraktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidare.Fast lönSista dag att ansöka är 2020-09-08Lidingö kommun5331713