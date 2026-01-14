Biträdande enhetschef Arbetsmarknad och Integration
2026-01-14
Vill du bidra till ett hållbart arbetsliv där människor får möjlighet att må bra, utvecklas och göra skillnad varje dag? Är du som oss, en person som brinner för att hjälpa, stödja och skapa rätt förutsättningar för Borlängebor att korta vägen till en egen hållbar försörjning?
Till vår enhet arbetsmarknad- och integration söker vi nu en biträdande enhetschef som trivs med att verka i en föränderlig värld och som är redo att axla uppdraget tillsammans med kollegor i ledningsgruppen.
Arbetsmarknad- och integrationsenheten (AMI) i Borlänge kommun är en dynamisk och föränderlig verksamhet. Här finns en stark vilja att utvecklas och utmanas, både i våra uppdrag och som individer. Arbetsmarknads- och integrationsenheten ansvarar för alla arbetsmarknadsåtgärder inom kommunens arbetsgivarområde för att stimulera sysselsättningen och motverka arbetslöshet i kommunen.
Enhetens uppdrag är att föra dialog med, ge stöd och erbjuda insatser och aktiviteter till Borlängebor för att skapa så goda förutsättningar som möjligt att närma sig studier och/eller arbete med målet att bli egenförsörjande. Enheten ansvarar också för mottagning av nyanlända och flyktingar enligt massflyktsdirektivet. Inom enheten ingår även sysselsättning socialpsykiatrin samt sysselsättning beroende.
Vi arbetar strategiskt och gränsöverskridande med kommunens förvaltningar, arbetsförmedlingen, näringslivet med flera. För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi både vara lyhörda inför arbetsmarknadens behov och för den enskilda individens förutsättningar.
Borlänge kommuns gemensamma värdegrund är ett viktigt verktyg i enhetens arbete och vi arbetar ständigt med att till leva upp till den och vad den innebär i det dagliga arbetet:
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
Som biträdande enhetschef kommer du tillsammans med enhetschef, kollegor i ledningsgruppen som består av biträdande enhetschefer, integrationssamordnare och utvecklare driva arbetet framåt för att nå uppsatta mål. En viktig del av arbetet handlar om att använda tillgängliga verksamhetssystem, rutiner och riktlinjer för att analysera, planera, styra och leda samt följa upp de insatser och aktiviteter som sker i den dagliga verksamheten tillsammans med ledningsgruppen och medarbetare. Du har också ett viktigt uppdrag att följa upp sjukfrånvaro, analysera statistik och identifiera riskområden där tidiga insatser kan göra skillnad.
Du kommer att arbeta i nära samverkan med olika parter, myndigheter och ha personal och arbetsmiljöansvar och biträda enhetschef i delar av budget. Enheten har ett nära samarbete med vuxenenheten (ekonomiskt bistånd) och vuxenutbildningen, vilket du också kommer att vara en del av. Utbildning är en av de viktigaste insatserna för vår målgrupp. Tillsammans med våra samverkanspartners kommer du också att vara en viktig länk gentemot det privata näringslivet för att bygga goda relationer och ett gott samarbetsklimat.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
* Högskoleutbildning om minst 180 hp inom område som är relevant för tjänsten, eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Tidigare erfarenhet av roll som innefattat arbetsledning, tex som chef, teamledare eller projektledare
* Erfarenhet av att ha arbetat med systematiskt kvalitetsarbete och/eller systematiskt förändringsarbete
* Erfarenhet av att ha arbetat med arbetsmarknadspolitiska insatser/åtgärder
* Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet/politiskt styrd organisation
* God dokumentationsvana
* Mycket goda kunskaper i det svenska språket både muntligt som skriftligt
* Körkort B är ett krav för att kunna ta dig mellan våra olika verksamheterDina personliga egenskaper
Som person söker vi dig som har ett lösningsfokuserat förhållningssätt, god samarbetsförmåga och som är van att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer. Du har kunskap om och förståelse för Borlängebons behov av flexibla individanpassade lösningar.
I ditt arbete är du van att sätta upp mål, är resultatinriktad, kvalitetsmedveten, tydlig i ditt sätt att kommunicera och du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och arbeta konstruktivt även under press. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Vi ser även att du har en naturlig ådra för att söka upp nya perspektiv och initiera förändringsarbeten.
Vi ser det som självklart du att bemöter andra med en positiv grundsyn, samt ser vi att du har förmåga att motivera, inspirera och engagera och att du har ett prestigelöst förhållningssätt. Vi vill att du har ett engagemang och känner ansvar att arbeta för Borlängebons bästa.
Meriterande kvalifikationer:
Har du tidigare arbetat i chefsroll som inneburit arbetsmiljö- och personalansvar och/eller har gått ledarskapsutbildning så ser vi det som meriterande. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med utbildnings- och/eller integrationsfrågor eller har goda kunskaper i något annat språk än svenska.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
