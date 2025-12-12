Biträdande Butikschef med mejeriansvar - Coop Nässjö
Drivs du av affärsmannaskap och tycker om att leda och utveckla andra? Då kan du vara rätt person för oss!
Vi söker nu en Biträdande Butikschef med mejeriansvar till vår butik Coop Nässjö. Vi ser att du som söker har branschkunnighet och affärsmannaskap för att stötta upp och driva en framgångsrik livsmedelsbutik. Som Biträdande Butikschef arbetar du i huvudsak som övriga butikssäljare med alla arbetsuppgifter som förekommer i butik, inklusive i delikadessdisken, men med skillnaden att du har ansvar för Mejeriavdelningen och är Butikschefens högra hand. Du kommer att ha en spännande roll där du både får möjlighet att arbeta med försäljning i butiken och bitvis axla rollen som Butikschef framför allt när ordinarie Butikschef är frånvarande. Rollen erbjuder stora möjligheter, men ställer också höga krav på dig som person.
Vi ser att du som söker inte bara har sinne för affärer och en naturlig fallenhet för ledarskap utan även har ett utpräglat ordningssinne och känsla för detaljer då tjänsten även innebär en hel del administration. Genom att vara en förebild för dina säljare inspirerar du dem till att varje dag prestera sitt yttersta. Du kommer att gå en spännande framtid till mötes så vi ser gärna att du är nytänkande och kreativ i ditt sätt att arbeta, har drivkraften att skapa säljtryck och inspirera kunden till köpglädje.
Rollen kräver att du både trivs med att arbeta med kroppen och hugger i där det behövs, och är strukturerad och tycker att det är spännande med ekonomiskt och strategiskt ansvar. Tillsammans med dina medarbetare och ordinarie Butikschef ansvarar du för att butiken är säljande, i ständig utveckling och attraktiv för att alltid överträffa våra kunders förväntningar.
Vi lägger stor vikt vid ditt ledarskap då ledning och utveckling av medarbetare är en stor del i din vardag. För att lyckas med detta måste du ha lätt för att kommunicera, vara tydlig i ditt ledarskap, vara entusiasmerande samt använda din sociala lyhördhet.
Vi ser att du har erfarenhet och utbildning från detaljhandeln så du vet vad som krävs för att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Har du dessutom erfarenhet från att arbeta med de administrativa arbetsuppgifter som ingår när det gäller att driva en butik så är det en stor merit. Ett extra plus är om du är välbekant med våra system SO, CAO och CKS.
Coop erbjuder dig ett spännande och stimulerande chefsjobb i en verksamhet med alla möjligheter för dig som vill utvecklas.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid om 30 h/v med önskat tillträde omgående. Arbetstiderna varierar och arbete på kvällar och helger förekommer. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas redan innan sista ansökningsdagen.
Vill du veta mer angående tjänsten kontakta Butikschef Evelina Ekman tfn: 010-745 06 70 mail: nassjo.bc@coopvast.se
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via Coop.se
- Tjänsten kräver erfarenhet och kompetens inom detaljhandel avseende försäljning och gärna inom ledarskap
- Erfarenhet från arbete med mejeri och/eller manuella delikatessdiskar är meriterande
- Dokumenterad god erfarenhet av att leda personal är meriterande
- Dokumenterad erfarenhet av att leda förändrings- och förbättringsarbete är meriterande
- Datavana vad gäller Office-paketet
- Goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift, är ett krav
Coop Väst AB har drygt 940 000 medlemmar och driver idag 184 Coopbutiker med en samlad nettoomsättning på ca 9,3 miljarder kronor. Föreningsområdet är från Strömstad till Laholm i Väst samt Västervik till Borgholm i Öst.
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
