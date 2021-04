Biträdande avdelningschef, Laboratoriemedicin, Klinisk Kemi, Lyc - Region Västerbotten, Laboratoriemedicin VB - Sjukvårdschefsjobb i Umeå

Prenumerera på nya jobb hos Region Västerbotten, Laboratoriemedicin VB

Region Västerbotten, Laboratoriemedicin VB / Sjukvårdschefsjobb / Umeå2021-04-14Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 470 anställda. Verksamheten innefattar klinisk mikrobiologi, vårdhygien, klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk patologi, biobank och vävnadsinrättning. Vårdhygien Västerbotten försörjer i dagsläget också Region Jämtland Härjedalen med hygienläkarkompetens via ett samverkansavtal. Via avtal har Laboratoriemedicin totalansvar för klinisk patologi i Östersund samt där även medicinskt ledningsansvar för immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi. Verksamheten är ackrediterad.Din arbetsort kommer att vara Lycksele som är centralort i Södra Lappland med full basservice och bra kommunikationer till Stockholm, Umeå och flera fjällområden. Du får ett arbete i en bra livsmiljö med stora möjligheter till prisvärt boende. Lycksele lasarett är ett litet, modernt och välutrustat akutsjukhus. Vid klinisk kemi arbetar ca 130 personer, 14 av dessa i Lycksele.Verksamheten är öppen dygnet runt och en integrerad del i Lycksele lasarett som akutsjukhus. Vid laboratoriet i Lycksele utförs klinisk kemiska analyser inom områdena allmän kemi, hematologi, koagulation varav de flesta utförs på automatiserade multianalysatorer, en blodtappningsverksamhet och akut blodgruppsserologisk verksamhet ingår.För att nå ökad produktivitet och kortare svarstider pågår ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar. Laboratoriet är en högteknologisk verksamhet där styrning sker via olika IT-system.2021-04-14Vi söker en biträdande avdelningschef till Lycksele, ett laboratorium med kompetenta och drivna medarbetare. Som bitr. avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen för din sektion.Din huvuduppgift är daglig styrning och daglig bemanning med personalansvar för medarbetarna i Lycksele. Arbetet innebär ett nära samarbete med avdelningschef, bitr. avdelningschefskollegor, medicinska chefer och andra nyckelfunktioner.Du kommer att fungera som närmsta chef för personal i Lycksele med ansvar för medarbetarsamtal och lönesamtal samt medverka vid lönesättning av underställda medarbetare.Du ansvarar för administration i vårt personalsystem, PSWEB, lägger scheman samt arbetar för en god arbetsmiljö och deltar vid rehabilitering tillsammans med avdelningschef.Du kommer att vara en viktig medspelare för att stötta individer till ett hållbart arbetssätt och skapa dialog i sektionens utvecklingsarbete.Vi söker en chef som tycker om att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. I din roll kommer du att vara underställd avdelningschef som är placerad i Umeå.Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker/medicinsk biolog/ sjuksköterska eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är en trygg ledare med god förmåga att lyssna och kommunicera.Du är/har:God ledar- och samarbetsförmåga.Stort intresse av förbättringsarbete.Lyhörd, flexibel och driftig och har god organisatorisk förmåga.Kan arbeta självständigt såväl som i grupp.Erfarenhet från någon del av verksamheten där ditt förordnande kommer att vara placerad ses som meriterande. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.ÖVRIGTUppdraget som bitr avdelningschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanVi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-05Region Västerbotten, Laboratoriemedicin VB5692456