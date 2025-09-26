Biträdande avdelningschef
Vill du göra samhällsnytta och bidra till en säkrare vård och omsorg genom att utveckla den statliga tillsynen och tillståndsprövningen? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) söker nu en Biträdande avdelningschef till avdelningen för verksamhetsstöd.
Om jobbet
Som biträdande avdelningschef har du som huvudsaklig uppgift att, tillsammans med avdelningschefen och fyra underställda enhetschefer, skapa förutsättningar för avdelningens fyra registraturenheter.
Du har tre tydliga roller; du är chef för registraturenheternas fyra enhetschefer, du är en del av avdelningens ledningsgrupp och du är, tillsammans med enhetscheferna, företrädare för registraturenheternas sak-/ansvarsområden inom myndigheten. Som biträdande avdelningschef har du personalansvar, ekonomiansvar och verksamhetsansvar för den samlade registraturen, detta med avseende på såväl planering som uppföljning, styrning och rapportering. Du leder den samlade registraturens ledningsgrupp.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under perioden 1 november 2025 till och med 30 maj 2026. Resor i tjänsten kan förekomma. Publiceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• akademisk examen inom Statsvetenskap, offentlig förvaltning eller motsvarande, eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• flerårig aktuell erfarenhet av arbete som statsanställd chef inom myndighet
• erfarenhet av att, med gott resultat, driva förändringsarbete och att leda i förändring
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är trygg, noggrann och pedagogisk. Du är en god kommunikatör, både i tal och i skrift, och har förmåga att förklara och visualisera så att din omgivning förstår komplexa samband. Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter samt har en väl utvecklad förmåga att strukturera, prioritera och välja angreppssätt. Arbetet förutsätter en mycket god förmåga att samarbeta över såväl organisatoriska gränser som med många olika professioner.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av att leda myndighetsövergripande utvecklingsinsatser, större projekt eller motsvarande där ett direkt eller indirekt ledarskap har tillämpats
• erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet inom registratur och/eller arkiv
• erfarenhet av ärendehandläggning av tillstånds- och tillsynsärenden i statlig verksamhet
Vad kan IVO erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat. Vi strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.Så ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV samt ett personligt brev. Av din ansökan ska framgå på vilket sätt du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Ansök senast den 10 oktober 2025.
Arbetsplatsbeskrivning
Avdelningen för verksamhetsstöd har till huvudsaklig uppgift att vara en stödjande verksamhet till myndighetens kärnverksamhet. Avdelningens arbete ska kännetecknas av ett effektivt och ändamålsenligt stöd inom verksamhetsområdena ekonomi, IT, HR, registratur, upphandling, intern service, administration, säkerhet och digitalisering. Avdelningens verksamhet bedrivs inom nio enheter och en avdelningsstab. Avdelningen leds tillsammans av avdelningschef, biträdande avdelningschefer och nio enhetschefer.
IVO bidrar till en säker vård och omsorg.
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.
Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.
Myndigheten har ca 800 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning, analys, planering och kommunikation samt verksamhetsstöd är placerade i Stockholm, liksom generaldirektörens stab.
