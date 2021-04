Biståndshandläggare till biståndskontoret! - Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen - Administratörsjobb i Eskilstuna

Prenumerera på nya jobb hos Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen

Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Administratörsjobb / Eskilstuna2021-04-14Biståndskontorets huvuduppgift är att utifrån individens behov utreda och bedöma ärenden som avser bistånd enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).Vi ligger i centrala Eskilstuna med ca 5 minuters promenad till tågstationen. Biståndskontoret är indelade i tre enheter där biståndshandläggarna arbetar med att utreda jämlikt LSS och SOL.Enhet 1 utreder främst personer med funktionshinder i åldern 0-100.Enhet 2 utreder socialpsykiatri och behov av stöd av hemtjänst inom ordinärt boende, särskilt boende etc. åldern 18 år-uppåt.Enhet 3 utreder behov av stöd av hemtjänst inom ordinärt boende, särskilt boende etc åldern 18 år och uppåt.Vi söker nu nya kollegor som vill vara en del av vårt team! Vi utannonserar både tillsvidare- och visstidstjänst.2021-04-14Gillar du spännande och utvecklande möten med människor? Då ska du söka till oss!Vi arbetar med att utreda, bedöma och besluta i ärenden enligt SoL och LSS. Du bedömer behov, fattar beslut, dokumenterar i systemet VIVA och lämnar beställning till verkställighet. Du kommer att samverka internt med arbetsterapeuter, sjukgymnaster och omvårdnadspersonal men också med myndigheter och andra externa samverkanspartners så som ex regionen och andra förvaltningar. I det dagliga arbetet får du hjälp och stöd från någon av våra teamledare. Tillsammans ansvarar vi för att verksamheten fungerar, och hjälper varandra där det behövs.Som nyanställd hos oss får du en omfattande introduktion där vi går igenom hur vårt dokumentationsverktyg VIVA fungerar. Vi går även igenom vårt bedömningsinstrument ICF som är en utredningsmetod. Efter introduktionen får du en erfaren kollega som mentor tills du känner dig tillräckligt självständig.Hos oss arbetar vi efter ett kompetensårshjul, vilken är grundad i vårt systematiska kvalitetsarbete där vi erbjuder dig internutbildningar. Vi tycker att det är viktigt att vi har uppdaterade kollegor och därför prioriterar vi tillgänglighet och en öppen dialog mellan varandra.Vi söker dig som har en socionomexamen eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Alternativt blir du klar med din utbildning inom kort. Har du en beteendevetenskaplig utbildning och har läst minst 15 högskolepoäng i socialrätt eller likvärdig kurs som arbetsgivaren bedömer likvärdig är det också relevant för att kunna gå vidare i den här rekryteringsprocessen.Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning inom IFO eller biståndskontoret via arbete eller VFU. Har du kunskap eller praktisk erfarenhet av myndighetsutövning inom området LSS, SoL är det meriterande. Du som söker får gärna ha erfarenhet av systemet VIVA, ICF eller annat motsvarande system.Som biståndshandläggare krävs det att du kan uttrycka dig obehindrat i svenska, i tal och skrift. Om du kan fler språk än svenska är det meriterande. Du behöver inneha grundläggande datakunskaper och har B-körkort. Vi vill gärna att du använder våra cyklar och elcyklar, men ibland kan du behöva göra hembesök i Eskilstunas ytterområden, därför är det viktigt att du kan ta dig fram smidigt. Vid anställning inom område LSS kommer vi begära in ett utdrag ur belastningsregistret då vi arbetar med barn.För att trivas i rollen som biståndshandläggare hos oss är du en person som har lätt för att förstå och sätta dig in andra människors känslor och beteende. Du trivs på en arbetsplats där du får följa regler och ramar i arbetet, men har lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du är en person som klarar av att fatta svåra beslut och du tycker om att kunna arbeta självständigt.Välkommen med din ansökan!ÖVRIGTVård- och omsorgsförvaltningen har under vård- och omsorgsnämnden det samlade ansvaret för vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen är organiserad i biståndskontor, utförare och fyra stabsenheter ekonomi, HR, utveckling samt nämnd- och ledningskansli.Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi har under många år bedrivit ett målmedvetet och brett jämställdhetsarbete och är stolta över att ha tilldelats Svenska jämställdhetspriset. Vi är också en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 9 000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap och Modiga idéer.Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer.För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidHeltid. 100% Kontorstider: Kl. 08:00 - 17:00 Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse, upphör: Enhet 1: 1 st. vik. t.om 2022.04.30 Enhet 2: 1 vik. 2021.09 - 2022.08. Enhet 3: 1-2 st. TV och ev. 1 vik. t.om 2021.12.31.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-05Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen5692507