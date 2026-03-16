Biståndshandläggare (semestervikariat)
Vi söker nu vikarierande biståndshandläggare som vill arbeta med meningsfulla och omväxlande uppgifter. Hos oss blir du en del av ett team som utgår från hjälpsamhet, förtroende, glädje och respekt. Är du nyfiken, engagerad och gillar att möta nya utmaningar? Då vill vi att du söker tjänsten som biståndshandläggare hos oss!Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare inom äldreomsorg kommer du att arbeta med att utreda, bedöma och fatta beslut om människors rätt och deras individuella behov av insatser utifrån socialtjänstlagen, SoL. Du kommer också att följa upp fattade beslut där du behöver ha ett helhetsperspektiv och utgå från individens behov.
Du arbetar självständigt men också i nära samarbete med kollegor, andra professioner och verksamheter både internt och externt. I det dagliga arbetet har du kontakt med den enskilde i form av besök, telefonsamtal och med anhöriga. I Karlshamns kommun lägger vi fokus på samverkan för att kunna uppnå kvalité för den enskilde.
Krav för tjänsten:
Beteendevetenskaplig utbildning med socialrätt, avslutad eller pågående.
B-körkort för manuell växellåda.
Meriterande för tjänsten:
Socionomutbildning, avslutad eller pågående.
Erfarenhet av arbete inom social omsorg samt myndighetsutövning.
Erfarenhet av att utreda enligt IBIC och/eller arbetat i Lifecare samt LINK.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Dina egenskaper
För att trivas i jobbet behöver du ha en förmåga att prioritera och strukturera arbetet samt tycka om att arbeta självständigt. Du är serviceinriktad och bra på att upprätta goda relationer.
Om arbetsplatsen
Som anställd i Karlshamns kommun får du ta del av våra förmåner som bland annat erbjuder en mängd träning och aktiviteter med samarbetspartners för motion och hälsa. Hälsopaus uppmuntras.
Information om tjänsten
Semestervikariat
Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde i maj månad
Sista ansökningsdag 2026-04-06Övrig information
Som arbetsgivare behöver vi kontrollera rätten att arbeta i Sverige, därmed behöver du vid eventuell intervju visa upp id-handling som styrker medborgarskap: pass eller nationellt id-kort är exempel på sådan handling.
Enligt ett politiskt beslut ska Karlshamns kommun be om ett utdrag ur polisens belastningsregister i samband med denna anställning inom Förvaltningen för omsorg och arbetsmarknad. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)
För mer information om tjänsten kontakta:
Pernilla Risberg
Enhetschef
0454-563039
Facklig kontakt nås via kommunens växel 0454-81000
Besök gärna Så jobbar vi med rekrytering - Karlshamns kommun. Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Fast månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns kommun
(org.nr 212000-0845)
Enhetschef
Pernilla Risberg pernilla.risberg@karlshamn.se 0454-563039
