Biståndshandläggare äldreomsorg
Gnosjö kommun / Administratörsjobb / Gnosjö Visa alla administratörsjobb i Gnosjö
2026-01-21
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gnosjö kommun i Gnosjö
Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
Verksamheten Myndighet och social välfärds myndighetsutövning är uppdelad i två enheter, Vuxen samt Barn och unga, och består av ca 25 medarbetare varav 4 biståndshandläggare inom äldreomsorg.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare kommer du i huvudsak att arbeta med utredning, bedömning, beslut och uppföljning av insatser enligt socialtjänstlagen. Insatserna omfattar i första hand äldre i behov av äldreomsorg i form av hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet, kontaktperson, korttidsvistelse/växelvård och särskilt boende mm.
Utredningsarbetet innebär att inhämta uppgifter samt sammanställa och analysera individers behov för att sedan besluta och följa upp insatser utifrån aktuell lagstiftning. Du har ett nära samarbete internt med olika funktioner, men även externt med andra myndigheter och aktörer. Omvärldsbevakning ingår också i arbetet för att kunna ta del av rättspraxis, nyheter inom lagstiftning mm. I vår verksamhet arbetar vi aktivt med förebyggande åtgärder, rättssäkerhet och kvalitet samtidigt som vi värnar om det goda mötet. I vårt arbete utreder vi enligt Individens Behov i Centrum (IBIC) i verksamhetssystemet Combine.
Din arbetsplats är belägen i och utgår från Gnosjö och du kommer till en arbetsgrupp med mycket erfarenhet och mycket glädje. Som ny får du introduktion. Vi har veckovisa överläggningar med bland annat ärendehandledning. Här finns goda möjligheter till fortbildning och vi arbetar systematisk med Våld i nära relation. Möjlighet till distansarbete finns i den mån verksamheten tillåter. Vi har flexavtal, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och möjlighet till semesterväxling samt extern handledning.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig med socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av myndighetsutövning och därigenom goda kunskaper om gällande lagstiftning. I arbetet behöver du vara lyhörd, flexibel, noggrann och tycka om att möta människor i olika livssituationer. Du behöver kunna arbeta självständigt, strukturerat och kunna prioritera bland arbetsuppgifter. Du behöver även kunna samarbeta och vi ser gärna att du bidrar till gruppens gemensamma utveckling. Du behärskar det svenska språket i såväl tal som i skrift och har förmåga att anpassa informationen som ska ges efter de personer som du möter i ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Gnosjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300529". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö kommun
(org.nr 212000-0506) Kontakt
Enhetschef Vuxen
Maya Johansson maya.johansson@gnosjo.se 0370-33 13 64 Jobbnummer
9695679