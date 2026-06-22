Biståndshandläggare äldreomsorg
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2026-06-22
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Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Är du en positiv, lyhörd och effektiv socialarbetare som trivs med ett meningsfullt och kreativt arbete? Vill du vara med och skapa framtidens socialtjänst där nära vård och samverkan är viktiga ledord?
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med socialt arbete gentemot målgruppen äldre personer som av någon anledning är i behov av stöd i vardagen. Tjänsten omfattar myndighetsutövning inom området och du kommer hantera anmälningar, ansökningar och uppföljning av insatser utifrån Socialtjänstlagen. Då processen våld i nära relationer genomsyrar alla verksamheter inom Socialförvaltningen förekommer även handläggning inom detta område.
Socialförvaltningen i Gnosjö har ett processorienterat synsätt och arbetssätt för att säkerställa hela vårdkedjan för de som är i behov av stöd. Detta innebär att vi har ett nära samarbete med äldreomsorgens verkställighet, kommunens hälso- och sjukvård och rehab samt Regionen. Vi utreder och bedömer behov med stöd av IBIC (Individens Behov i Centrum). Inom hela förvaltningen finns även god kompetens avseende Våld i nära relationer.
Hos oss får du möjlighet att i samverkan med kollegor arbeta med utveckling av arbetssätt och metoder inom ramen för vårt målarbete. VI vill hela tiden utvecklas och förbättras i vårt arbete och allas delaktighet är en förutsättning för detta.Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen, eller annan utbildning med socialrätt som som vi bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten med att handlägga ärenden avseende äldre personer och då särskilt myndighetsutövning.
Det är en fördel om du är väl förtrogen med gällande lagstiftning. Om du har utbildning och tidigare erfarenhet av att använda dig av utredningsmetoden IBIC ses det som en merit. Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Combine och har genomgått andra utbildningar inom exempelvis Våld i nära relationer. Vi värdesätter att du har goda kunskaper om samhällets stödsystem.
Arbete förutsätter att du har lätt för att skapa goda relationer, har förmåga att på ett bra sätt hantera pressade och stressade situationer och att du tar ett stort ansvar för att fullfölja dina arbetsuppgifter. Vi tror att du är nyfiken och kreativ i ditt arbete, men också att du har en förmåga att sortera och prioritera vad som behöver göras både kortsiktigt och långsiktigt. Vi tror att du är intresserad av att både enskilt och i samarbete med andra bidra till att verksamheten som helhet utvecklas.
Som biståndshandläggare krävs att du är van att uttrycka dig väl både i tal och skrift. Eftersom resor i tjänsten förekommer behöver du ha B-körkort.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-07-01 .
Arbetstid: Dagtid.
Som en del av rekryteringsprocessen begär vi in registerutdrag vid anställning som innebär arbete med barn, elever, äldre, personer med funktionsnedsättning samt ledande befattningar.
I samband med anställning behöver du styrka ditt medborgarskap och din rätt att arbeta i Sverige.
Här kan du läsa mer om oss https://www.gnosjo.se/
Går du i flyttankar och vill bli en del av Gnosjöandan? Läs mer härhttps://www.gnosjoandan.com/sv/leva-bo-och-arbeta/
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332423". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö Kommun
(org.nr 212000-0506)
Gnosjö kommun (visa karta
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335 80 GNOSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gnosjö kommun Kontakt
Fackliga företrädare nås genom kommunens växel. 0370-33 10 00 Jobbnummer
9971795