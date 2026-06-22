Biståndshandläggare
Uppsala kommun, Avdelning Myndighet OSN / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-06-22
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avdelning Myndighet OSN i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
2 plats(er).
Vill du göra skillnad för människor som behöver extra stöd? Hos oss får du ett självständigt och meningsfullt uppdrag där du stärker människor i vardagen. Du blir en del av ett kompetent team som präglas av samarbete, flexibilitet och utveckling.
Omsorgsnämndens myndighet ansvarar för att ge insatser till personer med funktionsnedsättningar som behöver stöd i sin vardag. Myndighet är uppdelad i åtta enheter som arbetar riktat till olika målgrupper. Hos oss arbetar biståndshandläggare, teamledare, enhetschefer och olika stödfunktioner. Vi samarbetar också nära Äldrenämndens myndighet som ingår i samma förvaltning.
På grund av att en medarbetare byter bostadsort och en annan går vidare till nya uppdrag inom Uppsala kommun söker vi nu biståndshandläggare till enheten Socialpsykiatri boende.
Vår arbetsplats är belägen mitt i centrala Uppsala i stadshuset. Här arbetar vi i ljusa, fräscha lokaler och väljer arbetsyta utifrån vilka arbetsuppgifter vi ska utföra. I vårt arbete har du stor möjlighet att planera ditt arbete självständigt och tack vare vår digitaliserade handläggningsprocess har du även möjlighet att arbeta hemifrån några dagar per vecka. Alla medarbetare i Uppsala kommun erbjuds 3000 kr per år i friskvårdsbidrag.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vår målgrupp är personer över 18 år med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi arbetar främst med olika typer av boendeinsatser för dessa personer.
Arbetet innebär att ge information samt att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). En annan viktig del är att följa upp beslut för att säkerställa att stödet fungerar som det ska.
I rollen ingår samverkan både internt och extern med utförare och andra huvudmän. Dokumentation, individuella möten och vårdplaneringar är också viktiga delar av arbetet.
Vi strävar efter att vara transparenta gentemot brukarna och att ge god service samtidigt som vi säkerställer rättssäker och effektiv handläggning. Därför arbetar vi kontinuerligt med både personlig och organisatorisk utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra aktivt till den utvecklingen.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, examen från sociala omsorgsprogrammet eller en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen. Du behöver ha erfarenhet av att arbeta som handläggare med myndighetsutövning enligt SoL och LSS. För rollen krävs också goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt en god vana att arbeta i verksamhetssystemet Lifecare.
Vi ser det som meriterande om du har utbildning i Motiverande samtal (MI), god kunskap om Individens behov i centrum (IBIC) samt vana av att arbeta i Microsoft 365.
Som person är du flexibel och anpassningsbar i föränderliga situationer samt ser möjligheter i förändring. Du är duktig på att skapa goda samarbeten och relationer, är lyhörd i mötet med andra och kommunicerar tydligt och konstruktivt. Jobbet passar dig som arbetar strukturerat, planerar och prioriterar effektivt samt håller uppsatta tidsramar. Du har ett helhetsperspektiv och agerar utifrån verksamhetens bästa.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Carina Gustafsson, enhetschef, 018-727 51 10, Theresia Larsson, 018-727 51 25.
Facklig företrädare: Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34. Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-727 80 18.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OSN-2026-00477". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning Myndighet OSN Kontakt
Enhetschef
Carina Gustafsson 018-727 51 10 Jobbnummer
9971778