Biståndshandläggare
2026-03-19
Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
Är du utbildad socionom med erfarenhet av myndighetsutövning inom äldreomsorg? Nu söker Vaxholms stad en biståndshandläggare till enheten för äldre inom socialförvaltningen. Dina huvudsaklig arbetsuppgifter i rollen är att utreda, bedöma behovet av stöd och hjälp, fatta beslut om bistånd och följa upp insatser.
Du arbetar inom socialtjänsten och hanterar ärenden rörande hemtjänst. Som biståndshandläggare avgör du vilken service eller vilket stöd från kommunen som behövs. Besluten tas utifrån gällande lagstiftning på området och bygger på den information som du som biståndshandläggare samlar in. En viktig del i arbetet är att ha kontakt med dem som ansökt om, eller har rätt till bistånd. Ofta möter du även deras
anhöriga eller gode män. Det är viktigt att du både kan samtala med de äldre/brukarna och är kapabel att fatta beslut som kan upplevas som svåra och livsavgörande för den som söker hjälp.
Enheten för äldre är en av tre enheter inom avdelningen för myndighetsutövning på Socialförvaltningen. Välkommen till ett härligt team med god sammanhållning, nära chefsstöd och där arbetet präglas av frihet under ansvar.
Som person är du trygg i dig själv och din yrkesroll. Självklart har du ett genuint intresse att arbeta med målgruppen: äldre. Vi ser även att du är intresserad av att utvecklas och att du är engagerad i ditt arbete.
Är du redo att göra skillnad för Vaxholmsborna?
Du har din arbetsplats i vårt kommunhus och du har nära till fina promenadstråk, till kollektivtrafiken och gratis parkering. Viss möjlighet till distansarbete finns. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och har en god arbetsmiljö.
Välkommen med din intresseanmälan på senast 2026-04-12. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jenny Gillard jenny.gillard@randstad.se
Urval påbörjas efter sista dag för intresseanmälan.
I denna rekrytering läggs stor vikt vid personlig lämplighet. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Som en del i rekryteringsprocessen genomför Vaxholms stad bakgrundskontroll av slutkandidat till aktuell tjänst.
Ansvarsområden
• Handläggning inom äldreomsorg
• Utreda, bedöma, besluta och följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL)
• Myndighetsutövning
• Delta i förbättringsarbete och målarbetet inom avdelningenKvalifikationer
• Socionomexamen.
• Minst 3 års erfarenhet av myndighetsutövning inom äldreomsorg.
• B-körkort
Vi värdesätter att du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, är flexibel samt har förmåga att ta eget ansvar och arbeta självständigt och strukturerat. Du är trygg och nyfiken på andra människor och duktig på att bygga relationer och skapa nätverk.Om företaget
Vaxholms stad
Vaxholms stad är en skärgårdskommun med 12 000 invånare och stora naturområden inom gång- och cykelavstånd. Varje år har Vaxholm nära en miljon besökare. Enligt undersökningar är Vaxholm länets tryggaste kommun.
En utvecklad kollektivtrafik med goda buss- och båtförbindelser möjliggör god och naturskön pendling från centrala Stockholm och närliggande orter.
Inom kommunens verksamheter är vi idag ca 500 tillsvidareanställda som arbetar med våra invånares, näringsidkares och medarbetares bästa för ögonen utifrån våra värdeord Samspel, Engagemang och Respekt - SER. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
185 37 VAXHOLM Arbetsplats
Vaxholms stad Kontakt
Jenny Gillard jenny.gillard@randstad.se +46707932741
