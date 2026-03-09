Biståndshandläggare
2026-03-09
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Tycker du om att arbeta med människor, har ansvarskänsla samt har brukarens individuella behov i fokus? Då kan detta vara ett arbete för dig. Vi söker dig som är en kommunikativ person med god analytisk förmåga och som alltid är professionell i bemötandet. För övrigt är du flexibel och har lätt för att samarbeta både inom och utanför organisationen. Är du dessutom en person som gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter, samtidigt som du är öppen för att lära dig av andra, tror vi att du kommer att trivas hos oss. Som person är du strukturerad, noggrann och effektiv i ditt arbete. Du är bra på att prioritera och uttrycka dig väl i tal och skrift.
Som biståndshandläggare på vår enhet är du en del av ett viktigt och meningsfullt arbete. Tillsammans med övriga kollegor kommer du att utreda, bedöma och besluta om insatser enligt socialtjänstlagen samt följa upp beviljade insatser. På äldreomsorgens myndighetsutövning arbetar biståndshandläggare, avgiftshandläggare, färdtjänsthandläggare och bosamordnare. Du arbetar utifrån en helhetssyn med brukaren i centrum. I arbetet ingår kontakter och samverkan med andra myndigheter, organisationer, utförare och andra relevanta samarbetspartners, såväl internt som externt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har en annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Du ska ha goda kunskaper i gällande lagstiftning och vid annan utbildning än socionomutbildning bör du ha läst socialrätt.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning.
Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer. Du anpassar dig och hittar win-win lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
