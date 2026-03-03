Biståndshandläggare
Lindesbergs kommun, Individ och familj / Socialsekreterarjobb / Lindesberg Visa alla socialsekreterarjobb i Lindesberg
2026-03-03
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindesbergs kommun, Individ och familj i Lindesberg
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för människor och som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Som biståndshandläggare hos oss arbetar du nära medborgarna och har en viktig roll i att skapa goda förutsättningar för ett tryggt och värdigt liv.
På bistånd vuxen är vi ett team på ca 14 personer bestående av biståndshandläggare, LSS- handläggare och vuxenhandläggare.
Vill du vara med och bidra till en viktig och nyskapad enhet?Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare arbetar du med att:
* Utreda, bedöma och besluta om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL).
* Ha strukturerade möten och uppföljningar med brukare, anhöriga och utförare.
* Dokumentera enligt gällande lagstiftning och riktlinjer.
* Bidra aktivt till utvecklings- och kvalitetsarbete inom enheten.
* Samverka med andra professioner, interna såväl som externa.
* Arbetet är självständigt och kvalificerat men du står aldrig ensam. Här får du kollegialt stöd, handledning och chefer som arbetar för att du ska ha en hållbar, utvecklande arbetssituation.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som:
* Har socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning.
* Har förmåga att fatta självständiga beslut och är trygg i myndighetsrollen.
* Trivs med att strukturera, prioritera och skapa tydlighet i ditt arbete.
* Är en god kommunikatör, både i mötet med människor och i skrift.
* Har ett professionellt förhållningssätt och en varm människosyn.
* Erfarenhet av myndighetsutövning eller arbete inom äldreomsorg/funktionsstöd är meriterande men personliga egenskaper och vilja att utvecklas väger också tungt.
* Har B-körkort.
Vi erbjuder dig:
* En arbetsplats där du gör skillnad, varje dag.
* Stöttande kollegor, öppet klimat och möjlighet till kompetensutveckling.
* Flexibla arbetssätt och goda möjligheter till påverkan.
* Ett stabilt ledarskap som förstår komplexiteten i myndighetsutövning.
* Kollektivavtal och förmåner enligt kommunens riktlinjer.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN:A 2026/18". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Individ och familj Kontakt
Enhetschef
Jessica Burstedt jessica.burstedt@lindesberg.se 058181139 Jobbnummer
9772864