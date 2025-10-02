Biståndshandläggare
2025-10-02
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Nu söker vi en biståndshandläggare för handläggning av ärenden inom äldreomsorg.
Socialtjänsten i Lycksele kommun tillhör verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg. På Biståndsenheten arbetar alla tillsammans i ett team, där vi stöttar och hjälper varandra i olika ärenden. Vårt mål är att hjälpa äldre och personer med funktionsnedsättning att få sina behov och rättigheter tillgodosedda. Vi värnar om ett gott samarbetsklimat och en god arbetsmiljö, och söker nu en kollega som delar samma förhållningssätt som oss.
Som biståndshandläggare utreder och beslutar du om insatser utifrån gällande lagstiftning. Hos oss kommer du arbeta med ärenden inom äldreomsorg. Du utgår från gällande riktlinjer och rutiner och ansvarar för att på ett rättssäkert sätt utreda, fatta beslut och skicka beställning till utförare. I arbetet ingår även uppföljning och omprövning av tidigare beslutade insatser.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker i första hand dig som är utbildad socionom eller beteendevetare, men även du som är i slutet på din utbildning är välkommen att söka. Vi tror att det är en fördel, men inte ett krav, med erfarenhet av myndighetsutövning. Har du tidigare arbetslivserfarenhet inom äldreomsorg i någon form ser vi det som meriterande. Körkort B och körvana är ett krav för tjänsten.
Som person delar du vår vision, att vi tillsammans åstadkommer resultat. Du ser arbetsgruppen som en tillgång för kompetens och erfarenhetsutbyte, samtidigt som du har förmåga att ansvara för och driva dina ärenden vidare. Hos oss stöttar vi varandra där behovet finns, vilket ställer krav på att du kan ställa om i arbetet och prioritera efter rådande förutsättningar. Du har ett positivt förhållningssätt som smittar av sig på din omgivning och du ser möjligheter i människors förutsättningar att utvecklas. För att bli framgångsrik i rollen som biståndshandläggare tror vi att du tycker om administrativa arbetsuppgifter och har förmåga att sätta dig in i och förstå digitala system. Erfarenhet av verksamhetssystemet LifeCare är meriterande. Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk: www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk: www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Visstidsanställning 1 år med ev möjlighet till förlängning.
Omfattning: 100%
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in som biståndshandläggare i Lycksele kommun? Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1214, senast 2025-10-16. Urval och intervjuer sker löpande, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele kommun
(org.nr 212000-2635), http://www.lycksele.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lycksele Kommun Kontakt
Enhetschef
Ketty Lundmark ketty.lundmark@lycksele.se 073-043 76 58 Jobbnummer
9536892