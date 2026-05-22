Biomedicinsk analytiker till GeBlod
Hos GeBlod i Östergötland får du chansen att möta givare som gör en ovärderlig insats för andra. Om du är en engagerad och noggrann biomedicinsk analytiker med vana att arbeta kvalitetsmedvetet och som brinner för att sprida värme, bemöta människor med omtanke, bidra till ett positivt arbetsklimat och göra en verklig skillnad i samhället är det dig vi söker.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här.
GeBlod är en del av klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM), som är en del av Diagnostikcentrum i Region Östergötland. KITM är en laborativ ackrediterad specialitet. Här arbetar cirka 90 personer inom yrkeskategorierna biomedicinsk analytiker, biolog, sjuksköterska, undersköterska, läkare med flera.
GeBlod är en samhällsviktig länk som förser sjukvården i Region Östergötland med livsviktiga blodkomponenter som patienterna behöver. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en meningsfull verksamhet där din kompetens och ditt engagemang gör skillnad.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-05-22Dina arbetsuppgifter
Som biomedicinsk analytiker hos oss kommer du att:
Utföra blodgivning och provtagning.
Bedöma och hantera blodgivarnas hälsodeklarationer genom enskilda samtal.
Jobba både på våra fasta blodgivningsenhet och i vår blodbuss.
Delta vid rekryteringsevent och andra aktiviteter för att informera om och uppmuntra blodgivning.
Jobba med vissa metoder och ansvarsområden
Bli en viktig del av en verksamhet där du dagligen möter engagerade blodgivare och bidrar till livräddande insatser.
Arbetsgrupp
På GeBlod arbetar 26 personer. Vi är biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, undersköterskor, kommunikatör och fordonsförare. Under ett arbetspass arbetar du tillsammans med fyra-sex kollegor i en grupp där samarbete och engagemang är nyckeln till framgång.
På GeBlod tror vi på att skapa en arbetsmiljö där du trivs och utvecklas. Vi erbjuder en introduktion och stöd från erfarna kollegor och kontinuerlig kompetensutveckling genom både interna och externa kurser.
Vi genomför cirka 14 000 blodgivningar varje år i hela Östergötland. Verksamheten bedrivs dels på en fast enhet med centralt läge på Storgatan i Linköping, dels via en blodbuss som trafikerar omkring 40 hållplatser runt om i regionen. Under hösten utökar vi dessutom verksamheten genom att öppna en ny fast enhet i Norrköping.
Arbetet utförs måndag-lördag (ej storhelger), dagtid samt vissa pass kvällstid till senast klockan 20.45. (cirka en gång i månaden) I nuläget arbetar du var tredje-fjärde lördag med arbetstid klockan 09.30-15.00.
Vi erbjuder schemaläggning utifrån schemaverktyget Tessa, vilket innebär att du som medarbetare har möjlighet att påverka ditt eget schema.
Utöver detta erbjuder vi dig en trevlig arbetsplats med bra kollegor att jobba tillsammans med.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker oavsett om du är nyexaminerad eller har några års erfarenhet och vill utvecklas tillsammans med oss i en viktig och samhällsnyttig verksamhet.
Har erfarenhet från hälso- och sjukvård, exempelvis genom praktik (VFU) eller tidigare arbete.
Har kunskap om eller intresse för blodgivning, provtagning eller komponentframställning.
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Har mycket god datorvana.
Innehar B-körkort (krav då bilkörning ingår i tjänsten).
Har du C-körkort och kan tänka dig att köra vår blodbuss är det ett plus, men det är inget krav för tjänsten.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga och som person är du:
Serviceinriktad och empatisk - du brinner för att skapa en positiv upplevelse för våra blodgivare.
Noggrann och kvalitetsmedveten - du innehar hög precision i ditt arbete, särskilt i ackrediterade miljöer .
Flexibel och samarbetsvillig - du trivs i ett team och har lätt för att anpassa dig till olika arbetsuppgifter och situationer.
Initiativrik - du vill vara med och driva verksamheten framåt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder en tillsvidareanställning 100% med tillträde 3 augusti eller enligt överenskommelse.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in ansökan så snart som möjligt. Även intervjuer sker löpande.
Välkommen att bli en del av vårt engagerade team och bidra till att rädda liv!
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.
9922417