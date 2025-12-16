Biomedicinsk analytiker - sommar 2026
2025-12-16
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Akademiska laboratoriet består av 5 sektioner, Klinisk genetik, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk mikrobiologi samt Klinisk patologi. Vi är ca 700 medarbetare, i en klinisk verksamhet som även omfattar undervisning, forskning och utvecklingsarbete. Delar av laboratoriet finns inom sjukhusområdet, en del verksamheter är belägna strax utanför samt på lasarettet i Enköping. Laboratoriet är ackrediterat och stor vikt läggs vid kvalitetsarbete.
Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta med vanligt förekommande laboratoriearbete på de respektive avdelningarna.
Din kompetens
Vi erbjuder spännande arbetsuppgifter i en stimulerande miljö och söker dig som är nyfiken och har lätt för att lära. Meriterande är om du är legitimerad biomedicinsk analytiker alternativt biomedicinsk analytikerstuderande under termin 4-6. Men även annan laboratorieutbildning kan komma i fråga för anställning. Vi önskar att du har ett genuint intresse för laboratoriearbete. Arbetet kräver samarbetsförmåga, stor noggrannhet samt förmåga att arbeta strukturerat och självständigt. Goda språkkunskaper båda muntligt och skriftligt i svenska är ett krav.
Vi erbjuder
Vi söker dig som vill vikariera på något av våra laboratorier i sommar. Vikariaten varierar oftast mellan 8-10 veckor. En del vikariat startar i början av juni och en del kring midsommar. Det är viktigt att du som söker kan arbeta under juli och i början/mitten av augusti då vi är som mest beroende av din insats. Arbetstiderna kan variera, kvällar förekommer. Vi söker även vikarier för helg- och nattarbete och ber därför dig som söker att tydligt ange om du är intresserad av detta. Ange gärna även om det finns någon av våra sektioner du har mer intresse av.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad
Vill du veta mer?
Klinisk genetik: Lila Shokohideh 018-611 59 81
Klinisk kemi och farmakologi: Satu Thulin 018-611 42 20
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin: Mari Sandberg 018-611 41 84
Klinisk mikrobiologi: Ehsan Ghaderi 018-617 03 48
Klinisk patolog: Avin Monazzami 018-611 02 46
Facklig kontaktperson nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
• Ett CV och personligt brev på svenska
• Ev. Yrkeslegitimation och/eller övriga bilagor
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
