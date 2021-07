Biografvärd Hudiksvall - Cinemascenen i Katrineholm AB - Fotografjobb i Katrineholm

Vi söker medarbetare som brinner för att ge den bästa möjliga servicen Som medarbetare på Cinemascenen får du komma in bakom kulisserna och möta alla förväntansfulla gäster som kommer till oss varje dag. Du blir en viktig del till att göra hela biobesöket till en upplevelse våra gäster kommer ihåg. Det krävs att du är stresstålig och problemlösande då tempot ofta kan vara högt, speciellt vid stora premiärer.Vi hoppas att just du blir en del i Cinemascenen där vi tillsammans strävar efter att göra hela biobesöket till en upplevelse!Vi söker medarbetare som brinner för att ge den bästa möjliga servicen!Som medarbetare på Cinemascenen får du komma in bakom kulisserna och möta alla förväntansfulla gäster som kommer till oss varje dag. Du blir en viktig del till att göra hela biobesöket till en upplevelse våra gäster kommer ihåg. Det krävs att du är stresstålig och problemlösande då tempot ofta kan vara högt, speciellt vid stora premiärer.Jobbet innebär bl.a. att:Lyssna till kundens behov och önskemålSälja biljetter och biogodisÖvervaka och hålla hög kvalité på filmvisningarHantera kassa, inventeringVara väl insatt i kampanjer, kommande filmer, evenemang, erbjudanden m.m.Ansvara för att det är rent och snyggt på biografenStädning av biografsalongerSe till att det är rätt skyltat och väl påfyllt av bl.a. biogodisLåter det som något för dig? Välkommen att skicka din ansökan till ansokan@cinemascenen.se Glöm inte att bifoga CV och ett personligt brev där du berättar om vad som gör just dig lämpad för uppdraget.Vi hoppas att just du blir en del i Cinemascenen där vi tillsammans strävar efter att göra hela biobesöket till en upplevelse!Lön: Timlön enligt kollektivavtal "Biografavtal"Arbetstid: Helger och vardagskvällar enligt schemaÖppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-07-07Sista dag att ansöka är 2021-08-07Cinemascenen i Katrineholm ABREGEMENTSGATAN 364122 STRÄNGNÄS