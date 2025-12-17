Biobränslespecialist
Vi utvecklar just nu Göteborgs fjärrvärmesystem för att möta framtidens krav på hållbarhet.
En central del i strategin är vår satsning på att öka användningen av fasta biobränslen. Vill du vara med och bidra till vår resa mot ett fjärrvärmesystem som enbart bygger på återvunnen och förnybar energi? Sök då tjänsten som biobränslespecialist hos oss!
Din uppgift
Vi stärker nu vårt team inom handel med fasta bränslen. Tillsammans med kollegor inom bland annat bränsle och styrmedel, energisystem och produktion kommer du arbeta med frågor som spänner över hela värdekedjan - från biobränslets ursprung till färdig fjärrvärme hos våra kunder. Samarbete är avgörande för att vi ska nå våra mål.
I rollen blir du en självgående "spindel i nätet" för vår handel med oförädlade biobränslen, pellets och returträflis, både i Sverige och internationellt. Du håller dig kontinuerligt uppdaterad om marknadsförändringar och prisutveckling och delar dessa insikter med kollegor och chef. Du ansvarar för både intern och extern kommunikation kopplad till fastbränsleområdet, leder förhandlingsmöten och upprätthåller nära kontakt med bränsleleverantörer - både på distans och ute på fältet.
Under eldningssäsongen har du tät dialog med våra bränsleingenjörer och stöttar arbetet med att optimera logistik och bränsleuttag hos leverantörer. Du följer upp företagets bränslebehov, balanserar inköpen och rapporterar löpande till chefen för bränslehandel. I rollen ingår även att ta fram rapportunderlag, arbeta med hållbarhetsfrågor och bidra i den ekonomiska redovisningen för fasta bränslen inom vår kraft- och värmeproduktion. Du deltar också i det kontinuerliga utvecklingsarbetet av vår bränslehandelsprocess. Dessutom representerar du Göteborg Energi i olika branschforum för fasta bränslen.
Ditt team
Du tillhör enheten Bränsle och Styrmedel, som ligger inom avdelning Affär och Systemutveckling i affärsområdet Värme och Kyla.
Enheten leds av Ingvar Lilja - Ingvar varför ska man söka den här tjänsten?
"Det här är en nyckelroll för att möjliggöra vår satsning på biobränslen. Vi är i processen att både vässa den befintliga produktionen och driftsätta våra nya biobränsleanläggningar. Det kräver en genomtänkt biobränslehandel och en effektiv logistikkedja - två områden där du kommer att vara mycket involverad. Du blir en viktig del av vårt omställningsarbete för att skapa en hållbar energiförsörjning för Göteborg. En djup förståelse för biobränslemarknaden och en kontinuerlig bevakning och analys är helt avgörande för att vi ska kunna fatta rätt beslut. Samarbete är centralt hos oss. Du kommer både att bygga nya nätverk och vårda befintliga kontakter med personer som arbetar inom samma område. Rollen innebär nära samarbete med andra biobränslespecialister, vår styrmedelsspecialist och vår driftorganisation."
Din kompetens
Du har en stark analytisk förmåga och är en tydlig och engagerande kommunikatör. Du drivs av att skapa goda resultat tillsammans med andra och bygger långsiktiga relationer med både kollegor och leverantörer.
Vi tror att du har en akademisk examen inom teknik, skogsbruk, ekonomi eller liknande, på minst 180 hp, eller motsvarande kompetens. Du har flera års erfarenhet av handel med biobränslen och är väl insatt i logistikutmaningar kopplade till fasta bränslen. Erfarenhet från kraft- och fjärrvärmeindustrin och av handel eller import av returträ är meriterande. Goda språkkunskaper i både svenska och engelska är ett krav.
Du värderar samarbete högt och ser det som ett verktyg för att nå resultat. Du bygger nätverk, skapar goda relationer och kommunicerar tydligt, vilket gör att du får gehör för dina idéer och kan påverka beslut i rätt riktning.
Ingvar är tillbaka den 7 januari och kan svara på frågor gällande tjänsten. Notera att vi tillämpar löpande urval vilket kan betyda att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Göteborg Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår arbetsplats
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål - ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!
Som anställd hos oss kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på https://www.goteborgenergi.se/om-oss/jobba-med-oss
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
