Bingovärdar extra
Pema AB / Kassapersonalsjobb / Eda Visa alla kassapersonalsjobb i Eda
2025-12-18
, Årjäng
, Arvika
, Bengtsfors
, Grums
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pema AB i Eda
, Säffle
, Karlstad
, Hammarö
, Hagfors
eller i hela Sverige
Det här är OK Bingo:
OK Bingo är ett nystartat företag där ledningen har långvarig erfarenhet i ryggen. Vi kommer under hästen att öppna upp en bingohall i Charlottenberg. Vår vision är att bedriva bingospel och lotterier med ett stort hjärta, mycket glädje, samt på ett ansvarsfullt och utvecklande sätt.
Till oss kommer gäster för en social och trevlig avkoppling i vardagen med roliga bingospel. Allt vårt överskott går till föreningslivet, vilket gör vårt arbete mycket betydelsefullt.
Beskrivning av arbetsuppgifter:
Vi söker fler medarbetare som kan jobba extra vid behov. Då vi har öppet alla dagar i veckan infaller arbetspassen på varierade veckodagar och varierande arbetstider.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat försäljning, caféverksamhet, kassahantering och kundservice. Hos oss är det viktigt att kunden står i fokus och att vi ger bästa möjliga service och upplevelse. Under din första period hos oss kommer du gå under upplärning för att lära dig och förstå arbetet. Därefter kommer du att arbeta ensam på arbetspassen.
Beskrivning av kvalifikationer:
Vi vill att du ska vara serviceinriktad, lyhörd och social, samt ha ett öga för detaljer. Vi vill att du behärskar både det svenska och norska språket och det är meriterande om du kan fler språk men inget krav. Ett plus är om du har bra sinne för siffror och är snabblärd. På OK Bingo i Charlottenberg arbetar vi själva under arbetspassen och därmed viktigt att du kan arbeta självständigt och kan ta egna initiativ. Om du tidigare har arbetat inom kundservice och försäljning ser vi det som en merit, men störst vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper.
I din ansökan vill vi se CV samt personlig presentation.
Under rekryteringsprocessen kan vi komma att be om utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Vi tar endast emot ansökningar via e-post. Märk din ansökan med:
Bingovärd OK Bingo
Då vi har ute flera annonser är det viktigt att du märker ansökan rätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
E-post: charlottenberg@bingoringen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bingovärd OK Bingo". Arbetsgivare Pema AB
(org.nr 556616-2755)
Helga Görlins Gata 1 (visa karta
)
673 32 CHARLOTTENBERG Arbetsplats
OK Bingo Charlottenberg Jobbnummer
9653943