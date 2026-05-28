BIM/CAD-specialist
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-05-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-28Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kommer in i ett viktigt skede där en verksamhet inom bostadsförvaltning ska ta nästa steg i sin ritningshantering genom att upphandla, införa och förankra ett nytt ritningssystem. Här får du kombinera strategiskt arbete med praktisk implementation och hjälpa verksamheten att skapa en lösning som fungerar genom hela livscykeln.
Rollen omfattar behovsanalys, kravställning, stöd vid systemval, införande samt utbildning och överlämning till förvaltning. Du arbetar nära referensgrupp och verksamhet med fokus på struktur, standardisering och arbetssätt som håller över tid. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka både systemval och framtida arbetssätt i en verksamhetskritisk miljö.
ArbetsuppgifterDu leder och genomför en förstudie inför upphandling av ett nytt ritningssystem.
Du analyserar nuläge, identifierar behov och tar fram en kravspecifikation som grund för upphandlingen.
Du planerar och faciliterar workshops tillsammans med relevanta intressenter.
Du genomför omvärldsbevakning och marknadsanalys för att ge verksamheten ett välgrundat beslutsunderlag.
Du definierar en målbild och föreslår framtida arbetssätt kopplade till ritningshantering.
Du koordinerar och utvärderar cirka 4-5 systemdemonstrationer samt stöttar i utvärdering av inkomna anbud.
Du ger rådgivning kring informationsstruktur och standardisering, till exempel metadata, klassificering och versionshantering.
Du identifierar relevanta integrationer med angränsande system och bidrar i införande, utbildning och överlämning till förvaltning.
KravDu har dokumenterad erfarenhet av CAD/BIM-implementation, inklusive minimum tre (3) likvärdiga uppdrag under de senaste åren.
Du har god kunskap om relevanta BIM-standarder, exempelvis ISO 19650.
Du har minst fem (5) års erfarenhet inom området.
Du har relevant kompetens inom kravställning, systeminförande, informationsstruktur och dokumenthantering.
Du arbetar strukturerat och självständigt.
Du har god förmåga att säkerställa att lösningar stödjer verksamhetens processer.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7813308-2023236". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9933664