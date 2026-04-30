bilverkstad&biltvätt

2026-04-30
Biltvätt / Rekondpersonal sökes - Heltid
Isko Bilservice AB (AD Bilverkstad) i Segeltorp söker nu noggrann och arbetsvillig personal till biltvätt och rekond för heltidsanställning.
Vi är ett etablerat företag med över 6 års erfarenhet i branschen och erbjuder professionell service till våra kunder. Nu behöver vi förstärka vårt team med fler medarbetare.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Tvätt av bilar (utvändigt och invändigt)
Rekonditionering av fordon
Polering och vaxning
Städning och iordningställande av bilar inför leveransKvalifikationer
Erfarenhet inom biltvätt/rekond är meriterande
B-körkort (meriterande)
Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
God fysik och arbetsvilja
Vi erbjuder:
Heltidsanställning
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Plats: Segeltorp
Låter det intressant? Skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Melj telephone
E-post: iskobilservice@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isko Bilservice AB
(org.nr 559243-0317)
källängsvägen 7 (visa karta
)
141 71 SEGELTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
isko bilserice Isaq-tk@outlook.com Jobbnummer
9886797