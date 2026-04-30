bilverkstad&biltvätt

2026-04-30


Biltvätt / Rekondpersonal sökes - Heltid

Isko Bilservice AB (AD Bilverkstad) i Segeltorp söker nu noggrann och arbetsvillig personal till biltvätt och rekond för heltidsanställning.

Vi är ett etablerat företag med över 6 års erfarenhet i branschen och erbjuder professionell service till våra kunder. Nu behöver vi förstärka vårt team med fler medarbetare.

Publiceringsdatum
Dina arbetsuppgifter
Tvätt av bilar (utvändigt och invändigt)
Rekonditionering av fordon
Polering och vaxning
Städning och iordningställande av bilar inför leverans

Kvalifikationer
Erfarenhet inom biltvätt/rekond är meriterande
B-körkort (meriterande)
Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
God fysik och arbetsvilja

Vi erbjuder:

Heltidsanställning
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom företaget

Plats: Segeltorp

Låter det intressant? Skicka din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Melj telephone
E-post: iskobilservice@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Isko Bilservice AB (org.nr 559243-0317)
källängsvägen 7 (visa karta)
141 71  SEGELTORP

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
isko bilserice
Isaq-tk@outlook.com

Jobbnummer
9886797

