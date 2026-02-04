Bilvårdstekniker
Engströms Bil AB / Servicepersonaljobb / Linköping Visa alla servicepersonaljobb i Linköping
2026-02-04
Vill du ha ett praktiskt arbete där kvalitet, tempo och ansvar är i fokus? Har du driv, vilja och en förståelse för vad som skapar nöjda kunder? - Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Vi söker nu en bilvårdstekniker till vår verksamhet i Linköping. Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
I rollen som Bilvårdstekniker arbetar du med alla förekommande arbetsuppgifter på avdelningen såsom in- och utvändig tvätt, polering, vaxning och lackförsegling. Men du arbetar också med att iordningställa bilar inför försäljning. Under däcksäsong kommer du även arbeta med däckskiften.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har stark vilja och eget driv
• Är noggrann och tar ansvar för kvalitet och resultat
• Har förståelse för slutkunden och försöker alltid överträffa kundens förväntningar
Trivs med att arbeta i team och bidra till ett gott samarbete
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav - rätt inställning och engagemang är viktigast.
Krav för tjänsten
Vi ser att du har en fullgjord gymnasial utbildning, gärna med fordonsinriktning.
Tjänsten kräver att du har B-körkort och vi ser att du har goda kunskaper i det svenska språket.
Vi erbjuder
• Ett omväxlande och praktiskt arbete
• En trygg arbetsplats med tydliga rutiner
• Introduktion och möjlighet att utvecklas i rollen
• Ett team där engagemang och ansvar uppskattas
Övrig information
Tjänsten är på heltid.
Vill du veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att ringa eller maila vår Verkstadschef Anton Frilund 013-233075 alternativt anton.frilund@engstromsbil.se
.
Känns detta som rätt uppdrag för dig? Sista ansökan är 15 mars men tjänsten kan komma att tillsättas tidigare så skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Engströms Bil AB
(org.nr 556076-0836), https://www.engstromsbil.se/
Roxtorpsgatan 2-8 (visa karta
)
582 73 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verkstadschef
Anton Frilund anton.frilund@engstromsbil.se 013-233075 Jobbnummer
9722781