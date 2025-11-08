Bilvårdare till vår kund i Norrort
Öga för detaljer och intresserad av städning?
Öga för detaljer och intresserad av städning?

Vi håller just nu på att utöka vårt team av bilvårdare. Vi letar efter dig som är noggrann, ansvarsfull och trivs med praktiskt arbete. Har du tidigare erfarenhet av städning eller liknande arbetsuppgifter är det meriterande, men det viktigaste är att du har intresse och vilja att lära dig.
Som bilvårdare kommer du att arbeta med:
• Tvätt och rekonditionering av bilar, både invändigt och utvändigt.
• Enklare serviceuppgifter kopplat till fordonens skötsel.
• Att säkerställa att bilarna levereras i toppskick till kunderna.
Vi söker dig som:
• Är i början av din yrkeskarriär och vill utvecklas inom fordonsbranschen
• Har intresse för bilar och gillar att arbeta praktiskt
• Är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Har B-körkort (meriterande men inte alltid ett krav)
• Tidigare erfarenhet av biltvätt eller rekond är meriterande men inget krav - vi söker framför allt rätt inställning och vilja att lära!
Vad vi erbjuder
• En bra möjlighet att ta första steget in i branschen
• Ett socialt och varierande arbete där du får lära dig på plats
• Möjlighet till utveckling och förlängning för rätt person
• Marknadsmässig lön
• En roll med start omgående
Skicka in din ansökan idag!
