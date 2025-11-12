Bilvårdare till Exclusive Cars Västberga
Är du noggrann, händig och passionerad om att ge fordon en lyxig känsla? Drömmer du om att arbeta med exklusiva bilar och leverera en oöverträffad kundupplevelse? Då är du den bilvårdaren vi söker!
Exclusive Cars är marknadsledare på import av bilar från Nordamerika. Hos oss hittar du servicen och bilmodellerna som du inte finner hos de vanliga bilhandlarna och så har det varit sedan 1990. Vi är auktoriserade återförsäljare samt verkstad för Cadillac, Chevrolet, Corvette, Hummer, Dodge, Ram Trucks, Ford US samt specialister på Lincoln och Jeep.
Vi har fullserviceanläggning i Västberga samt ytterligare en fullserviceanläggning i Sollentuna som öppnar senare i sommar.
Som bilvårdare hos Exclusive Cars spelar du en central roll i att säkerställa att våra fordon alltid presenteras i absolut toppskick. I den här rollen arbetar du i vår nya, toppmoderna anläggning där du med din expertis och passion bidrar till att varje fordon får en lyxig känsla och finish. Ditt dagliga arbete innefattar:
Detaljerad rekonditionering: Utföra avancerad in- och utvändig rengöring, polering och städning av fordon - från kaross och fälgar till interiör och motorutrymmen. Du ser till att varje yta behandlas med rätt produkter och tekniker för att återställa bilens ursprungliga glans.
Kvalitetssäkring: Använda professionell utrustning och högkvalitativa produkter för att leverera en service i världsklass. Ditt öga för detaljer säkerställer att inga små imperfektioner förbises.
Samarbete och utveckling: Arbeta nära våra tekniker och kollegor för att optimera arbetsflödet och kontinuerligt förbättra våra processer. Du bidrar med dina insikter för att utveckla våra metoder och upprätthålla den höga standard som våra kunder förväntar sig.
Förebyggande underhåll: Identifiera och rapportera områden där extra omvårdnad eller reparation kan vara nödvändig, vilket bidrar till att bevara fordonens långsiktiga värde och estetik.
Kundupplevelse: Din omsorg och precision i rekonditioneringen är avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga och nöjda. Varje fordon som lämnar verkstaden är ett bevis på vårt engagemang för kvalitet och premiumservice.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av rekonditionering eller detaljvård av fordon.
Är noggrann, självgående och har ett skarpt öga för detaljer.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Arbetstider: måndag till fredag mellan 07:00-16:00 och 09:00-18:00
Innehar B-körkort.
Vad vi erbjuder
En inspirerande arbetsmiljö i vår helt nya, moderna anläggning - en plats som främjar innovation och personlig utveckling.
Möjligheten att arbeta med exklusiva fordon och fördjupa dina kunskaper inom fordonsvård.
Ett engagerat team med hög kompetens, där samarbetet är nyckeln till framgång.
Ditec lackskyddsutbildning samt kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter för att du ska nå din fulla potential. Dina personliga egenskaper
Du är serviceinriktad och kvalitetsmedveten samt har god samarbetsförmåga. Effektivitet och noggrannhet är egenskaper som du värdesätter högt. Du ska klara av att prioritera och samarbeta även under tidspress.
Låter detta som din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan och bli en del av Exclusive Cars Teamet!
