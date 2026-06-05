Bilvårdare Sommarjobb

NP CARPARTNER AB är ett bilföretag som köper och säljer bilar. Nu söker vi efter en Bilvårdare. ✨ Rekond – gör bilar som nya 🔧 Felsökning – hitta problemen 🛠️ Service – fixa och underhåll ⚙️ Montering – byt och bygg • --------------------------------------------------------------------- "Ingen erfarenhet? Inga problem – vi lär dig allt" 💥 Vi utbildar dig 👊 Jobba i team 📈 Utvecklas varje dag • --------------------------------------------------------------------- Skicka ditt CV idag till npcarpartner@hotmail.com