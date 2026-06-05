Bilvårdare Sommarjobb

NP Carpartner AB / Städarjobb / Nyköping
2026-06-05


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Visa alla jobb hos NP Carpartner AB i Nyköping, Trosa, Flen, Norrköping, Katrineholm eller i hela Sverige

NP CARPARTNER AB är ett bilföretag som köper och säljer bilar.
Nu söker vi efter en Bilvårdare.
✨ Rekond – gör bilar som nya
🔧 Felsökning – hitta problemen
🛠️ Service – fixa och underhåll
⚙️ Montering – byt och bygg
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"Ingen erfarenhet? Inga problem – vi lär dig allt"
💥 Vi utbildar dig
👊 Jobba i team
📈 Utvecklas varje dag
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Skicka ditt CV idag till npcarpartner@hotmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: npcarpartner@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
NP Carpartner AB (org.nr 559254-1972)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Np Carpartner

Kontakt
NP CARPARTNER
npcarpartner@hotmail.com
0739750940

Jobbnummer
9950682

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