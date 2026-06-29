Bilvårdare / Rekondare till FMD BIL AB
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2026-06-29
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Vill du bli en del av ett växande företag?
FMD BIL AB söker nu en engagerad och noggrann bilvårdare/rekondare som vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Som bilvårdare/rekondare kommer du bland annat att arbeta med:
Invändig och utvändig rekonditionering av bilar
Tvätt, polering och vaxning
Städning och rengöring av fordon
Förbereda bilar inför försäljning och leverans
Enklare underhåll och kvalitetskontroller
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarsfull och har öga för detaljer.
Trivs med ett fysiskt arbete.
Kan arbeta både självständigt och i team.
Har B-körkort (meriterande, eller ett krav om ni önskar).
Erfarenhet av bilrekond eller bilvård är meriterande, men rätt inställning och vilja att lära sig är minst lika viktigt.
Vi erbjuder
Ett arbete i ett företag med höga ambitioner och stark tillväxt.
Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget.
Ett trevligt arbetsklimat med engagerade kollegor.
Heltid och lön enligt överenskommelse.
Placeringsort: [Ort]Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan till FMD BIL AB – vi ser fram emot att växa tillsammans med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
E-post: info@fmdbil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FMD BIL AB
(org.nr 559399-6274)
Datavägen 3 B (visa karta
)
175 43 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Faddi Darwish faddi@fmdbil.se 0739240909 Jobbnummer
9984290