Bilvårdare / Rekondare / Detailer

Carl-Martin Wideskär AB / Städarjobb / Karlskrona
2026-07-04


Visa alla städarjobb i Karlskrona, Ronneby, Torsås, Karlshamn, Emmaboda eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Carl-Martin Wideskär AB i Karlskrona

Vi söker nu en engagerad och noggrann Bilvårdare / Rekondare / Detailer till vår anläggning i Karlskrona.
Idag jobbar vi med några av marknadens exklusivaste bilar där kvalitén och slutresultat med kundnöjdhet går först.
Läs gärna mer om oss här: www.carlmartinwideskar.se
Som Bilvårdare hos oss ser vi dig som antingen redan har erfarenhet av professionell bilvård & detailing eller har rätt inställning och vilja att lära sig vårt arbetssätt och kvalitétstänk.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande, har ett öga för detaljer & kvalité samt kan arbeta självständigt och i team.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Handtvätt & rengöring av fordon
Invändig rekonditionering
Polering & Lackkorrigering
Preparering inför PPF / Lackskyddsfoliering & Lackbehandlingar
Applicering av Lackbehandlingar
Assisterande vid PPF / Lackskyddsfoliering

Arbetsplats: Karlskrona
Är du personen vi söker? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv. Vi rekryterar löpande.
Tillträde f.r.o.m. 1:a September

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: info@carlmartinwideskar.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb Bilvårdare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Carl-Martin Wideskär AB (org.nr 559118-6282), http://www.carlmartinwideskar.se
Blyvägen 1 (visa karta)
371 50  KARLSKRONA

Jobbnummer
9992645

Prenumerera på jobb från Carl-Martin Wideskär AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Carl-Martin Wideskär AB: