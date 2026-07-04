Bilvårdare / Rekondare / Detailer
Carl-Martin Wideskär AB / Städarjobb / Karlskrona Visa alla städarjobb i Karlskrona
2026-07-04
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Vi söker nu en engagerad och noggrann Bilvårdare / Rekondare / Detailer till vår anläggning i Karlskrona.
Idag jobbar vi med några av marknadens exklusivaste bilar där kvalitén och slutresultat med kundnöjdhet går först.
Läs gärna mer om oss här: www.carlmartinwideskar.se
Som Bilvårdare hos oss ser vi dig som antingen redan har erfarenhet av professionell bilvård & detailing eller har rätt inställning och vilja att lära sig vårt arbetssätt och kvalitétstänk.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande, har ett öga för detaljer & kvalité samt kan arbeta självständigt och i team.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Handtvätt & rengöring av fordon
Invändig rekonditionering
Polering & Lackkorrigering
Preparering inför PPF / Lackskyddsfoliering & Lackbehandlingar
Applicering av Lackbehandlingar
Assisterande vid PPF / Lackskyddsfoliering
Arbetsplats: Karlskrona
Är du personen vi söker? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv. Vi rekryterar löpande.
Tillträde f.r.o.m. 1:a September Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: info@carlmartinwideskar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb Bilvårdare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carl-Martin Wideskär AB
(org.nr 559118-6282), http://www.carlmartinwideskar.se
Blyvägen 1 (visa karta
)
371 50 KARLSKRONA Jobbnummer
9992645