Bilvårdare med fokus på rekond och polering
2025-08-27
Vi söker en driven och noggrann rekondare/polerare till vårt team. Som rekondare arbetar du med professionell bilvård där noggrannhet, kvalitet och kundservice står i centrum. Du kommer att jobba med allt från invändig och utvändig rekonditionering till polering och lackskydd.Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Invändig och utvändig tvätt och rengöring av bilar
Polering av lack
Applicering av vax och lackskydd
Motortvätt
Klädseltvätt och luktsanering
Övriga förekommande arbetsuppgifter inom bilvårdKvalifikationer
Erfarenhet av rekonditionering/polering är ett krav
God arbetsmoral och förmåga att arbeta självständigt
Nogrann, punktlig och med öga för detaljer
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta i ett engagerat och professionellt team
Utbildning inom bilvård vid behov
Bra arbetsmiljö och möjlighet till utvecklingSå ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Skicka ditt CV och ett par rader om dig själv.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: kontakt@iacarcare.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yummy Poffs HB Arbetsplats
IA Carcare Jobbnummer
9479537