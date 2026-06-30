Bilvårdare/Däck hantering

JTJ Däck & Service AB / Städarjobb / Hässleholm
2026-06-30


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🚗 Vi söker en ny medarbetare till JTJ Däck & Service i Hässleholm! 🚗

Är du noggrann, driven och har ett öga för detaljer? Då kanske du är vår nästa kollega!

Vi söker dig som vill arbeta med:
✨ Bilrekond (invändig och utvändig rekonditionering)
✨ Däckhantering (montering, skifte, balansering och förvaring)
✨ Tvätt, polering och iordningställande av bilar
✨ Allmänt förekommande arbetsuppgifter i verksamheten

Vi erbjuder:
✔️ Start omgående
✔️ Lön enligt överenskommelse
✔️ Ett härligt team och en varierande arbetsdag

Vi söker dig som är ansvarstagande, tycker om att arbeta självständigt och alltid vill leverera ett bra resultat.

📍 Arbetsplats: Hässleholm

📧 Ansökan: Vianorhassleholm@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
Mail
E-post: vianorhassleholm@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
JTJ Däck & Service AB (org.nr 559541-5141)
Helsingborgsvägen 13 (visa karta)
281 47  HÄSSLEHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Jeff Persson
Vianorhassleholm@gmail.com

Jobbnummer
9986099

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