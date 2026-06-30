Bilvårdare/Däck hantering
JTJ Däck & Service AB / Städarjobb / Hässleholm Visa alla städarjobb i Hässleholm
2026-06-30
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🚗 Vi söker en ny medarbetare till JTJ Däck & Service i Hässleholm! 🚗
Är du noggrann, driven och har ett öga för detaljer? Då kanske du är vår nästa kollega!
Vi söker dig som vill arbeta med:
✨ Bilrekond (invändig och utvändig rekonditionering)
✨ Däckhantering (montering, skifte, balansering och förvaring)
✨ Tvätt, polering och iordningställande av bilar
✨ Allmänt förekommande arbetsuppgifter i verksamheten
Vi erbjuder:
✔️ Start omgående
✔️ Lön enligt överenskommelse
✔️ Ett härligt team och en varierande arbetsdag
Vi söker dig som är ansvarstagande, tycker om att arbeta självständigt och alltid vill leverera ett bra resultat.
📍 Arbetsplats: Hässleholm
📧 Ansökan: Vianorhassleholm@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
Mail
E-post: vianorhassleholm@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JTJ Däck & Service AB
(org.nr 559541-5141)
Helsingborgsvägen 13 (visa karta
)
281 47 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jeff Persson Vianorhassleholm@gmail.com Jobbnummer
9986099