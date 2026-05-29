Bilvårdare / Bilrekonditionerare Kväll & Helg

Bilsmidigt AB / Städarjobb / Upplands Väsby
2026-05-29


Vill du ha ett praktiskt extrajobb där du får jobba med bilar, tempo och tydliga resultat?
Bilsmidigt växer och vi söker nu en noggrann och driven bilvårdare/bilrekonditionerare som vill jobba kvällar och helger i vår anläggning i Upplands Väsby.
Vi säljer begagnade bilar online med hemleverans i hela Sverige. För att varje bil ska kännas fräsch, trygg och redo för kund är rekonden en extremt viktig del av vårt flöde. Där kommer du in.
Om rollen
Som bilvårdare/bilrekonditionerare arbetar du med att göra våra bilar rena, fräscha och presentabla inför fotografering, leverans eller försäljning.
Arbetet passar dig som gillar att jobba praktiskt, har öga för detaljer och tycker om att se tydliga resultat av ditt arbete.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med:
Invändig och utvändig tvätt av bilar
Dammsugning, avtorkning och rengöring av interiör
Fönsterputs, plastbehandling och enklare rekond
Förberedelse av bilar inför fotografering och leverans
Kontrollera att bilen håller rätt nivå innan den går vidare i flödet
Hålla ordning i tvätthall och arbetsyta

Vi söker dig som
Vi tror att du är en person som:
Är noggrann och gillar när saker blir riktigt bra
Har hög arbetsmoral och kan jobba i tempo
Är punktlig och pålitlig
Klarar av fysiskt arbete
Kan arbeta självständigt efter instruktioner
Har ett intresse för bilar eller bilvård
Har manuellt B-körkort
Har tillgång till egen bil, eftersom vårt logistikcenter ligger avsides och kollektivtrafiken är begränsad

Tidigare erfarenhet av bilrekond är meriterande, men inte ett krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning, är villig att lära dig och tar ansvar för ditt arbete.
Arbetstider
Tjänsten är främst för kvällar och helger.
Det kan till exempel passa dig som studerar, har ett annat deltidsjobb eller vill jobba extra.
Exakta tider kommer vi överens om, men vi ser gärna att du kan arbeta regelbundet varje vecka.
Vi erbjuder
Ett praktiskt och aktivt extrajobb
Möjlighet att lära dig bilrekond från grunden
Ett växande företag med högt tempo
Tydliga arbetsuppgifter och rutiner
Trevliga kollegor och en arbetsplats där din insats märks direkt

Om Bilsmidigt
Bilsmidigt är en digital bilhandlare som gör det enkelt att köpa bil online. Vi erbjuder hemleverans i hela Sverige och arbetar varje dag för att göra bilköp smidigare, tryggare och mer modernt.
Vår anläggning ligger i Upplands Väsby, där vi hanterar test, rekond, fotografering och leverans av våra bilar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Arbetsgivare
Bilsmidigt AB (org.nr 559231-1053)
David adrians väg (visa karta)
194 91  UPPLANDS VÄSBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9935034

