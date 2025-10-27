Bilvårdare
Snabb Jobb Sverige AB / Servicepersonaljobb / Malmö Visa alla servicepersonaljobb i Malmö
2025-10-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Snabb Jobb Sverige AB i Malmö
, Lund
, Eslöv
, Helsingborg
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Bilvårdare sökes
Vi söker nu en noggrann och ansvarsfull bilvårdare till en av våra kunder. Är du praktiskt lagd, gillar att arbeta med händerna och har ett öga för detaljer? Då kan det här vara ett jobb för dig.Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Som bilvårdare arbetar du med att vårda, rengöra och förbereda fordon. Dina arbetsuppgifter kan bland annat inkludera:
Invändig och utvändig tvätt
Dammsugning och fönsterputs
Polering och vaxning
Påfyllning av vätskor och enklare tillsyn
Förberedelse av bilar för leverans eller visning
Arbetet sker enligt fasta tider enligt schema.
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och har god arbetsmoral
Trivs med fysiskt arbete och är inte rädd för att ta i
Kan arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort (krav)
Har erfarenhet av bilvård eller rekond är meriterande, men inte ett kravSå ansöker du
Är du intresserad? Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev. Vi behandlar ansökningar löpande.
OBS! Skriv ansökningskoden: SMBV032 i övrig information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SMBV032". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snabb Jobb Sverige AB
(org.nr 559455-1946) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9575679