Bilvård, rekond, däckskifte
Älskar du bilar och ttrivs med att arbeta i ett högt tempo där resultat syns direkt?
Vi växer och söker nu en serviceinriktad kollega till vårt team!
Om tjänsten: Som bilvårdare hos oss är du ansiktet utåt i garaget. Ditt fokus ligger på att leverera högsta kvalitet och se till att våra kunders fordon lämnar oss i toppskick.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Grundlig bilvård: in och utvändig tvätt, damsygning och fönsterputs.
Finish: Vaxning, polering och lackskydd (meriterade)
Garageskötsel: Allmän ordning, flytt av bilar och enklare kontroll av fordon.
Vem är du?
Vi söker dig som är pålitlig, noggrann och har ett öga för detaljer. Du behöver inte vara proffs från dag ett men du måste ha rätt inställning och viljan att lära dig.
Vi ser gärna att du
har B-körkort
Talar och förstår svenska eller engelska
Är fysiskt aktiv och trivs med ett rörligt arbete
Är sann lagspelare som sprider god energi.
Vad erbjuder vi?
En trygg arbetsplats med härliga kollegor, moderna verktyg och möjligheten att utvecklas.
Låter detta intressant för dig?
Skicka in din ansökan med ett kort CV till e-post gernas.karakus@m-fordon.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
E-post: gernas.karakus@m-fordon.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M-Fordon AB
(org.nr 556913-7838)
Metallvägen 12 (visa karta
)
195 72 ROSERSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Gernas Karakus gernas.karakus@m-fordon.se Jobbnummer
9848829