Bilvård
Renare Bilvård & Däckservice i Staffanstorp AB / Städarjobb / Staffanstorp Visa alla städarjobb i Staffanstorp
2026-07-03
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Bilvårdare / Däckmontör sökes
Renare Bilvård & Däckservice i Staffanstorp AB söker nu nya medarbetare till vårt team.
Vi arbetar med bilvård, rekond, däckservice och enklare servicearbeten. Nu söker vi dig som är arbetsvillig, ansvarstagande och tycker om att arbeta med bilar och kundservice.Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
• Handtvätt och bilrekond
• Däckbyte och balansering
• Enklare servicearbeten
• Kundbemötande och service
Vi söker dig som:
• Är noggrann och punktlig
• Har god samarbetsförmåga
• Är serviceinriktad
• Har erfarenhet inom bilvård eller däckservice (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
• Trevlig arbetsmiljö
• Möjlighet till heltid eller deltid
• Utvecklingsmöjligheter inom företaget
Arbetsplats:
StaffanstorpKontaktuppgifter för detta jobb
0732333180
0732333183
Renare Bilvård & Däckservice i Staffanstorp AB
Skånevägen 71, Staffanstorp
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
http://www.renarebilvard.se/
E-post: renarebilvard@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "http://www.renarebilvard.se/". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Renare Bilvård & Däckservice i Staffanstorp AB
(org.nr 559566-3203), http://www.renarebilvard.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9991493