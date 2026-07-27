Biltvätt
Global Heavy Machinery AB / Städarjobb / Helsingborg Visa alla städarjobb i Helsingborg
2026-07-27
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Vi söker en noggrann och serviceinriktad medarbetare till vår biltvätt i Helsingborg.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Invändig och utvändig biltvätt.
Rekonditionering av bilar.
Polering och enklare bilvårdsarbete.
Kundbemötande och allmän skötsel av arbetsplatsen.
Vi söker dig som:
Är arbetsvillig och ansvarstagande.
Kan arbeta både självständigt och i team.
Har tidigare erfarenhet av biltvätt eller bilvård (meriterande men inget krav).
Har B-körkort (meriterande).
Vi erbjuder:
Heltids- eller deltidsanställning enligt överenskommelse.
Trevlig arbetsmiljö.
Möjlighet till långsiktig anställning.
Arbetsplats: Helsingborg.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@globalheavy.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Global Heavy Machinery AB
(org.nr 559293-2833)
Andesitgatan 15 (visa karta
)
254 68 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10012172