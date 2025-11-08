Biltestare Stockholm
Vill du göra din entré i fordonsbranschen? Vi har det perfekta jobbet för dig som älskar bilar! Som Biltestare kommer du att få unika möjligheter att provköra olika bilmärken och modeller, testa deras funktioner och noggrant undersöka eventuella skador eller fel. Vi söker någon med grundläggande kunskaper om bilar och deras delar. Kanske har du precis avslutat en utbildning inom fordonsteknik eller har du spenderat din fritid med att meka? Som en viktig medlem i vårt team kommer du att bedöma bilarnas skick och avgöra om de är redo för försäljning eller om de behöver repareras av en mekaniker. Vi söker en noggrann och effektiv person som är engagerad i sitt arbete.
Vi söker dig som
• Har en fordonsteknisk utbildning eller tidigare erfarenhet av att meka eller testa bilar på fritiden.
• Behärskar svenska väl både i tal och skrift.
• Har ett manuellt B-körkort.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du möjligheten att utvecklas på ett väletablerat företag inom fordonsbranschen. Vi erbjuder goda möjligheter till personlig och professionell utveckling på lång sikt. Tjänsten som Biltestare är på heltid och startar omgående. Vi genomför intervjuer löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan redan idag!Om företaget
Aura Personal är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kompetenta rekryterare som totalt har över 20 års erfarenhet av bemannings- och rekryteringsarbete. Ett nytänkande, lösningsorienterat och effektivt arbetssätt har gjort att vi under kort tid blivit framgångsrika i vårt arbete. Vi tror på flexibla bemanningslösningar utefter varje kunds respektive behov och värdesätter transparent kommunikation med såväl kund som kandidat. Som kandidat eller medarbetare hos oss blir du en viktig del av vår verksamhet. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
