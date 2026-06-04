Biltestare/kundmottagare
Aura Personal AB / Logistikjobb / Strängnäs Visa alla logistikjobb i Strängnäs
2026-06-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Strängnäs
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av att arbeta med bilar och trivs i en roll där du får kombinera bilintresse med kundkontakt? Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande biltestare/kundmottagare till vår verksamhet i Strängnäs.
Om tjänsten I rollen som biltestare/kundmottagare får du en varierad arbetsdag där du både arbetar praktiskt med bilar och möter kunder. Du ansvarar för att testköra och kontrollera fordon samt ta emot kunder som besöker oss. Du är en viktig del i att säkerställa att bilarna håller rätt standard och att kunderna får ett professionellt bemötande.
Arbetet passar dig som har ett stort bilintresse, är noggrann i ditt arbete och trivs i en social roll där du dagligen möter nya människor.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Testkörning och kontroll av bilar
Enklare genomgång och bedömning av fordonens skick
Ta emot kunder och hjälpa dem på plats
Svara på frågor och ge information kring bilarna
Dokumentera testresultat och återkoppla vid behov
Bidra till en professionell och trevlig kundupplevelse
Arbetstider Måndag–fredag, 09:00–18:00.Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta med bilar
B-körkort
God servicekänsla och bra bemötande mot kunder
Ansvarstagande, noggrann och punktlig
Meriterande
Tidigare erfarenhet av kundservice
Erfarenhet från bilverkstad, bilhandel eller liknande arbete
Plats Strängnäs
Ansökan Skicka din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7382284-2037143". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
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645 91 STRÄNGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
9948781