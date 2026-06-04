Biltestare/kundmottagare

Aura Personal AB / Logistikjobb / Strängnäs
2026-06-04


Visa alla logistikjobb i Strängnäs, Knivsta, Enköping, Eskilstuna, Nykvarn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Strängnäs, Knivsta, Enköping, Eskilstuna, Nykvarn eller i hela Sverige

Har du erfarenhet av att arbeta med bilar och trivs i en roll där du får kombinera bilintresse med kundkontakt? Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande biltestare/kundmottagare till vår verksamhet i Strängnäs.
Om tjänsten I rollen som biltestare/kundmottagare får du en varierad arbetsdag där du både arbetar praktiskt med bilar och möter kunder. Du ansvarar för att testköra och kontrollera fordon samt ta emot kunder som besöker oss. Du är en viktig del i att säkerställa att bilarna håller rätt standard och att kunderna får ett professionellt bemötande.
Arbetet passar dig som har ett stort bilintresse, är noggrann i ditt arbete och trivs i en social roll där du dagligen möter nya människor.

Publiceringsdatum
2026-06-04

Dina arbetsuppgifter
Testkörning och kontroll av bilar

Enklare genomgång och bedömning av fordonens skick

Ta emot kunder och hjälpa dem på plats

Svara på frågor och ge information kring bilarna

Dokumentera testresultat och återkoppla vid behov

Bidra till en professionell och trevlig kundupplevelse

Arbetstider Måndag–fredag, 09:00–18:00.

Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta med bilar

B-körkort

God servicekänsla och bra bemötande mot kunder

Ansvarstagande, noggrann och punktlig

Meriterande

Tidigare erfarenhet av kundservice

Erfarenhet från bilverkstad, bilhandel eller liknande arbete

Plats Strängnäs
Ansökan Skicka din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7382284-2037143".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
ChopChop Asian Express (visa karta)
645 91  STRÄNGNÄS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
9948781

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