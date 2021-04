Bilsäljare - Bilhuset Globen AB - Företagsförsäljarjobb i Stockholm

Bilhuset Globen AB / Företagsförsäljarjobb / Stockholm2021-04-14Har du ett stort bilintresse samtidigt som du är intresserad av att göra affärer? Triggas du av utmaningar? Då kan den här rollen vara något för dig! Vi söker just nu en bilsäljare med placering i Farsta som vill vara med och utveckla snabbt växande och företag inom bilindustrin.Vi söker dig som har:God erfarenhet av försäljning där bilförsäljning är extra meriterandeB-körkort är ett kravGenerellt god bilteknisk kunskap och intresse är en given förutsättning för att vara framgångsrik i rollenPositiv och lösningsfokuseradGod muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga i svenskaÄr du redo att ta nästa steg i din karriär och känner du att detta stämmer in på dig är du välkommen att skicka in din ansökan#jobbjustnu2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-05-14Bilhuset Globen ABFryksdalsbacken 312343 Farsta5690126