Bilrekonditionerare sökes i Tranemo
2025-09-17
Jobcenter Recruitment söker nu en erfaren bilrekonditionerare åt kund i Tranemo.
Om jobbet
Vi söker dig som har ett öga för detaljer och trivs med att arbeta med fordon. Du kommer att arbeta med rekonditionering av bilar, vilket inkluderar tvätt, polering och invändig rengöring. Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
• Utföra grundlig tvätt och rengöring av bilar, både utvändigt och invändigt
• Ta bort smuts, fläckar och lukt från bilars interiör
• Polera fordonens lack för att återställa glans och skydda ytan
• Rengöra och behandla textilier, skinn och andra material på bilar
• Utföra vaxning och annan skyddande behandling av fordonens ytor
• Hantera rengöringsmedel och maskiner på ett säkert och effektivt sätt
• Kontrollera och säkerställa att bilarna håller hög kvalitet innan leverans
• Arbeta efter arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter
• Samarbeta med kollegor och kund för att möta specifika rekond behov
Krav för tjänsten
• Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av arbete med bilrekonditionering, dvs erfarenhet av polering och fordonstvätt
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Datorvana
• Engagemang i arbetet, punktlighet, noggrannhet Företag
Jobcenter Recruitment
Vi arbetar med rekrytering i hela Sverige och hjälper företag att hitta rätt kompetens. Anställningen sker hos kund i Tranemo - vi ansvarar för rekryteringen. Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag - vi behandlar ansökningarna löpande. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, inte via e-post.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobcenter in Sweden AB
(org.nr 559028-7412) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jobcenter Recruitment Kontakt
Peter Johansson peter@jobcenter.se Jobbnummer
9512948